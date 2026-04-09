EXPOSIÇÃO
Chico Baldini expõe 155 cadernos criados ao longo de 20 anos
O artista apresenta a exposição pássaro peixe coração sereia
Por Franciely Gomes
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Os fãs de arte poderão conferir uma mostra especial de Chico Baldini. O artista apresentará a exposição ‘Pássaro Peixe Coração Sereia’, com 155 cadernos que mesclam desenhos coloridos e em preto e branco, realizados por ele nos últimos 20 anos.
As obras poderão ser vistas nas paredes de A Galeria, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho, a partir do dia 10 de abril, às 18 horas, seguindo no espaço até 2 de maio, para quem desejar conferir ao longo do mês.
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“São uma maneira de fazer um diário, manter minha mente afiada, de conectar com o inconsciente e minha criança interior”, afirma Chico, que tenta desenhar pelo menos uma vez ao dia.
Vale lembrar que as pinturas de Baldini já ilustraram livros, revistas, estampas de roupas, móveis e uma vaca do projeto Cow Parade. O artista também já expôs seus trabalhos no Brasil, Canadá, Estados Unidos, França e Alemanha.
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