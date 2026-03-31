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EMISSÃO DE CIN

SAC Bahia terá atendimento especial para autistas em abril

O atendimento será personalizado com luz e som ambiente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/03/2026 - 15:05 h

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A ação contará com a emissão de CIN e outros documentos
A ação contará com a emissão de CIN e outros documentos -

Postos do SAC realizarão um atendimento especial para pessoas com diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) no mês de abril. Chamada de Hora Azul, a ação prepara um ambiente com iluminação e sonorização adequada às questões sensoriais.

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, quatro postos espalhados pela Bahia (Salvador Shopping, Bela Vista, Lauro de Freitas e Camaçari) farão a ação nos quatro sábados do mês, com funcionamento de de 8h às 9h.

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O atendimento será realizado após agendamento prévio através do call center do SAC, no número (71) 4020-5353 para ligações feitas por telefone celular ou 0800 071 5353 para telefone fixo.

Emissão gratuita da CIN

Durante o projeto Hora Azul, o SAC vai oferecer serviço gratuito de emissão da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) somente ao público TEA, que deve apresentar a certidão de nascimento original no posto escolhido.

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Diretora de Gestão da Qualidade (DGQ) do SAC e mãe de uma criança com autismo, Bruna Santiago afirma que a ação é importante para incluir a comunidade autista em ações comuns do dia a dia, com um ambiente acolhedor e seguro.

“É um fortalecimento da visão de documentos integrados permitida pela CIN. Isso significa que os indivíduos autistas poderão levar o laudo médico impresso ou a Carteira CIPTEA, que será incluída na nova identidade. Essa medida facilita o acesso a serviços e benefícios específicos para o público autista, promovendo maior inclusão e igualdade”, ressalta.

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Autismo CIN SAC Bahia

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