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POLÍCIA

Suspeitos de homicídio são presos durante fuga na rodoviária de Salvador

Homens pretendiam embarcar com destino a São Paulo e Pernambuco

Victoria Isabel
Por

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Dois suspeitos de homicídio foram presos na manhã deste sábado, 11, na Rodoviária de Salvador, enquanto tentavam fugir para outros estados. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em conjunto com a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com as autoridades, os suspeitos pretendiam embarcar com destino a São Paulo e Pernambuco. A localização e captura foram possíveis graças a ações de inteligência da Operação Artemis, com o uso de ferramentas tecnológicas que auxiliaram no monitoramento e no cerco.

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Um dos detidos possuía mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia e é investigado por participação em um triplo homicídio ocorrido em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O outro tinha ordem judicial em aberto expedida pela Vara Única da Comarca de Aiuaba, no Ceará.

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Após a prisão, a dupla foi encaminhada para a Polinter, onde permanece à disposição da Justiça e aguarda a realização das audiências de custódia.

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Tags:

HOMICÍDIO Polícia Civil rodoviária

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