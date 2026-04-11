Suspeitos de homicídio são presos durante fuga na rodoviária de Salvador

Ilustrativa - Foto: Divulgação / SSP-BA

Dois suspeitos de homicídio foram presos na manhã deste sábado, 11, na Rodoviária de Salvador, enquanto tentavam fugir para outros estados. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em conjunto com a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com as autoridades, os suspeitos pretendiam embarcar com destino a São Paulo e Pernambuco. A localização e captura foram possíveis graças a ações de inteligência da Operação Artemis, com o uso de ferramentas tecnológicas que auxiliaram no monitoramento e no cerco.

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Um dos detidos possuía mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia e é investigado por participação em um triplo homicídio ocorrido em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O outro tinha ordem judicial em aberto expedida pela Vara Única da Comarca de Aiuaba, no Ceará.

Após a prisão, a dupla foi encaminhada para a Polinter, onde permanece à disposição da Justiça e aguarda a realização das audiências de custódia.