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POLÍCIA

Delegado da PF é detido após tentar furtar iguaria de luxo em shopping

Polícia Federal instaurou um processo disciplinar para apurar a conduta do servidor

Victoria Isabel
Por

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Imagens de segurança
Imagens de segurança -

Um delegado da Polícia Federal foi detido após ser flagrado tentando furtar um produto de alto valor em um supermercado do Shopping RioMar, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

De acordo com imagens de segurança, o servidor, identificado como Erick Ferreira Blatt, de 50 anos, colocou no bolso um vidro de carpaccio de trufa, avaliado em cerca de R$ 300. Ele chegou a passar pelo caixa pagando outros itens, mas foi abordado por um segurança ao sair do estabelecimento.

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Ao ser conduzido de volta, o delegado devolveu o produto. Em seguida, foi levado à Delegacia de Boa Viagem, onde prestou depoimento e foi liberado. O caso, ocorrido na quarta-feira, 8, foi registrado como furto em estabelecimento comercial e será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. A Polícia Federal também instaurou um processo disciplinar para apurar a conduta do servidor. As informações são do g1.

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As imagens mostram ainda que, antes da abordagem, o delegado chegou a se sentar na área da padaria do supermercado e, enquanto usava o celular, escondeu o produto no bolso. A defesa dele não foi localizada até a última atualização do caso.

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