PRISÃO
Condenado por tortura e maus-tratos é preso em Vitória da Conquista
O homem foi capturado pela Polícia Civil da Bahia
Um homem de 46 anos foi preso nesta sexta-feira, 10, no bairro Candeias, em Vitória da Conquista, na Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, ele é condenado pelos crimes de maus-tratos e tortura contra idosos e pessoas com deficiência.
O cumprimento do mandado de prisão foi realizado por meio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), com equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Sudoeste).
Leia Também:
O custodiado foi apresentado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), onde realizou os exames legais e foi encaminhado ao presídio. O crime cometido por eles foi realizado no dia 28 de janeiro de 2022.
Na época, ele trabalhava em uma instituição de acolhimento de idosos como administrador, onde foi denunciado e teve o caso investigado pela 10ª Coorpin e a 2ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes