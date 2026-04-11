Condenado por tortura e maus-tratos é preso em Vitória da Conquista

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O homem responderá pelo crime cometido em 2022 - Foto: Thaila Mariana | ASCOM-PCBA

Um homem de 46 anos foi preso nesta sexta-feira, 10, no bairro Candeias, em Vitória da Conquista, na Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, ele é condenado pelos crimes de maus-tratos e tortura contra idosos e pessoas com deficiência.

O cumprimento do mandado de prisão foi realizado por meio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), com equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Sudoeste).

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O custodiado foi apresentado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), onde realizou os exames legais e foi encaminhado ao presídio. O crime cometido por eles foi realizado no dia 28 de janeiro de 2022.

Na época, ele trabalhava em uma instituição de acolhimento de idosos como administrador, onde foi denunciado e teve o caso investigado pela 10ª Coorpin e a 2ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista.