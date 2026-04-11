POLÍCIA
Idosa de 67 anos é morta a tiros dentro de casa no Recôncavo baiano
Vítima foi identificada como Joanice do Nascimento Gomes
Uma idosa morreu após ser baleada dentro de casa, na madrugada deste sábado, 11, no município de São Félix, no Recôncavo baiano. A vítima foi identificada como Joanice do Nascimento Gomes, de 67 anos.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o caso é investigado por equipes da Delegacia Territorial de São Félix. A idosa foi atingida por disparos de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos.
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Ainda segundo a polícia, foram expedidas guias para remoção do corpo e realização de perícia. As diligências seguem em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
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