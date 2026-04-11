Idosa de 67 anos é morta a tiros dentro de casa no Recôncavo baiano

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Ilustrativa - Foto: Polícia Civil

Uma idosa morreu após ser baleada dentro de casa, na madrugada deste sábado, 11, no município de São Félix, no Recôncavo baiano. A vítima foi identificada como Joanice do Nascimento Gomes, de 67 anos.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o caso é investigado por equipes da Delegacia Territorial de São Félix. A idosa foi atingida por disparos de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos.

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Ainda segundo a polícia, foram expedidas guias para remoção do corpo e realização de perícia. As diligências seguem em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.