Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

PM baleado em Pirajá dispara número de agentes atingidos em 2026

Confronto terminou com policial ferido e dois suspeitos mortos

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Confronto foi registrado na madrugada deste domingo, 12
Confronto foi registrado na madrugada deste domingo, 12 -

O número de agentes de segurança baleados em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) chegou a 21 em 2026, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Do total, cinco morreram e 16 ficaram feridos, sendo a maioria das vítimas, 19, policiais militares.

O dado ganha novo capítulo após um confronto registrado na madrugada deste domingo, 12, na localidade da Baixa da Fonte, no bairro de Pirajá, que terminou com um policial militar ferido e dois suspeitos mortos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que diz a PM

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 9ª CIPM e da Rondesp BTS realizavam patrulhamento na região quando avistaram indivíduos armados. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos teriam atirado contra os agentes, iniciando o tiroteio.

Durante a troca de tiros, um soldado da 9ª CIPM foi atingido na perna e na região das nádegas. Ele foi socorrido, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte, segundo a corporação.

Após o confronto, os policiais fizeram uma varredura na área e apreenderam um carregador de submetralhadora calibre 9mm, munições, 126 pinos de cocaína, 45 porções de crack, 13 porções de maconha, um rádio comunicador, uma balança de precisão e uma motocicleta.

Leia Também:

Homem é resgatado quatro dias após ser abandonado em área de mata
Jovens somem após passeio de moto na Bahia; saiba detalhes
Suspeitos de homicídio são presos durante fuga na rodoviária de Salvador

Ainda segundo a PM, na continuidade da ação, equipes da Rondesp BTS localizaram dois homens feridos, ainda com armas em mãos. Eles foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram. Com a dupla, foram apreendidas uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, um revólver calibre .38, carregadores, munições de diversos calibres e mais entorpecentes, incluindo cocaína, crack, maconha e K9, além de outros materiais relacionados ao tráfico de drogas.

Todo o material foi apresentado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

policial militar rms Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Confronto foi registrado na madrugada deste domingo, 12
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Confronto foi registrado na madrugada deste domingo, 12
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Confronto foi registrado na madrugada deste domingo, 12
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

Confronto foi registrado na madrugada deste domingo, 12
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

x