PM baleado em Pirajá dispara número de agentes atingidos em 2026

Confronto foi registrado na madrugada deste domingo, 12 - Foto: Divulgação/PM-BA/Imagem ilustrativa

O número de agentes de segurança baleados em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) chegou a 21 em 2026, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Do total, cinco morreram e 16 ficaram feridos, sendo a maioria das vítimas, 19, policiais militares.

O dado ganha novo capítulo após um confronto registrado na madrugada deste domingo, 12, na localidade da Baixa da Fonte, no bairro de Pirajá, que terminou com um policial militar ferido e dois suspeitos mortos.

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O que diz a PM

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 9ª CIPM e da Rondesp BTS realizavam patrulhamento na região quando avistaram indivíduos armados. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos teriam atirado contra os agentes, iniciando o tiroteio.

Durante a troca de tiros, um soldado da 9ª CIPM foi atingido na perna e na região das nádegas. Ele foi socorrido, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte, segundo a corporação.

Após o confronto, os policiais fizeram uma varredura na área e apreenderam um carregador de submetralhadora calibre 9mm, munições, 126 pinos de cocaína, 45 porções de crack, 13 porções de maconha, um rádio comunicador, uma balança de precisão e uma motocicleta.

Ainda segundo a PM, na continuidade da ação, equipes da Rondesp BTS localizaram dois homens feridos, ainda com armas em mãos. Eles foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram. Com a dupla, foram apreendidas uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, um revólver calibre .38, carregadores, munições de diversos calibres e mais entorpecentes, incluindo cocaína, crack, maconha e K9, além de outros materiais relacionados ao tráfico de drogas.

Todo o material foi apresentado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.