Homem é resgatado quatro dias após ser abandonado em área de mata

Imagens divulgadas pelos militares mostram um agente carregando o trabalhador em direção a um veículo da corporação - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros de MG

Um trabalhador de 52 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em uma área de mata no município mineiro de Três Marias, a cerca de 270 km de Belo Horizonte. O resgate aconteceu no sábado, 11, quatro dias depois do homem ter sido abandonado no local, quando um funcionário de uma fazenda próxima ao local da ocorrência acionar o socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse funcionário relatou ter localizado o homem debilitado em uma região conhecida como beira do Ribeirão do Boi, às margens da BR-040. A vítima apresentava sinais de desidratação, múltiplas picadas de insetos, escoriações generalizadas e ferimentos nas plantas dos pés.

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A vítima teria sido contratada para executar um trabalho em uma roça próxima, mas o responsável por encomendar o serviço não teria retornado para buscá-lo. O trabalhador relatou que, durante os quatro dias, ele permaneceu sem alimentação e ingeriu apenas água suja encontrada no local para sobreviver.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para uma unidade de saúde.