BRASIL
Homem é resgatado quatro dias após ser abandonado em área de mata
Trabalhador permaneceu sem alimentação e ingeriu apenas água suja encontrada no local para sobreviver
Um trabalhador de 52 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em uma área de mata no município mineiro de Três Marias, a cerca de 270 km de Belo Horizonte. O resgate aconteceu no sábado, 11, quatro dias depois do homem ter sido abandonado no local, quando um funcionário de uma fazenda próxima ao local da ocorrência acionar o socorro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse funcionário relatou ter localizado o homem debilitado em uma região conhecida como beira do Ribeirão do Boi, às margens da BR-040. A vítima apresentava sinais de desidratação, múltiplas picadas de insetos, escoriações generalizadas e ferimentos nas plantas dos pés.
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A vítima teria sido contratada para executar um trabalho em uma roça próxima, mas o responsável por encomendar o serviço não teria retornado para buscá-lo. O trabalhador relatou que, durante os quatro dias, ele permaneceu sem alimentação e ingeriu apenas água suja encontrada no local para sobreviver.
Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para uma unidade de saúde.
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