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Dado Dolabella defende deputado acusado de violência doméstica; veja

Ator já foi condenado por violência doméstica em mais de uma ocasião

Gustavo Nascimento
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Dado Dolabella
Dado Dolabella -

O ator Dado Dolabella, condenado por violência doméstica em mais de uma ocasião, saiu em defesa do deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por agredir a influenciadora Cintia Chagas, com quem foi casado. O deputado, no entanto, nega as acusações.

O comentário do artista foi feito no perfil do Instagram do jornal Metrópoles na noite de sábado, 11, justamente na publicação sobre a data de início do julgamento de Bove pelo descumprimento das medidas protetivas.

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“Quando as falsas acusadoras vão pagar pelos seus crimes? A pena tem que fazer jus ao dano causado na reputação da verdadeira vítima!”, escreveu Dolabella.

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Polêmica envolvendo Luana Piovani

Além disso, também no sábado, o ator publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais criticando a atriz Luana Piovani, com quem ele teve um relacionamento que acabou em condenação pela Lei Maria da Penha em 2014 por conta de uma agressão por parte dele contra ela em 2008.

Na gravação, Dolabella criticou as falas feitas por Luana em uma entrevista a um podcast. Na ocasião, ela comenta o que sentiu quando soube que o ator e cantor seria candidato a deputado. Em março, ele foi filiado ao MDB do Rio de Janeiro, mas o partido cancelou a filiação após a repercussão negativa, incluindo uma nota de repúdio do MDB Mulher.

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Julgamento de deputado

Mesmo com a acusação, Lucas Bove pretende renovar seu mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nas eleições de 2026.

Em março deste ano, a Justiça aceitou a denúncia contra ele por descumprimento de medidas protetivas em relação a Cintia Chagas. O início do julgamento foi marcado para 6 de outubro, dois dias após as eleições.

Segundo o juiz Felipe Pombo Rodriguez, o parlamentar descumpriu ao menos 10 vezes as medidas protetivas contra Cíntia Chagas, sua ex-esposa, que o acusa de agressão.

Lucas Bove (PL), deputado estadual de São Paulo
Lucas Bove (PL), deputado estadual de São Paulo | Foto: Divulgação | Alesp

Em nota, a defesa de Bove nega veementemente as acusações e diz que o deputado é inocente:

“[O deputado] nunca praticou qualquer ilicitude, nunca a ameaçou ou a agrediu, esclarecendo que recebeu com enorme surpresa o recebimento da denúncia, diante da precariedade do coligido na investigação e que a desmente”.

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Tags:

dado dolabella Lucas Bove violência doméstica

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