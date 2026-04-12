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QUEIMADURA DE 2º GRAU

Bebê tem corpo queimado durante banho em berçário

A criança ficou com diversas queimaduras espalhadas pelo corpo

Franciely Gomes
Por

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A criança foi encaminhada às pressas para o hospital
A criança foi encaminhada às pressas para o hospital -

Um bebê, de apenas 7 meses de vida, teve o corpo parcialmente queimado durante o banho em um berçário nesta semana. O caso aconteceu em uma escola particular em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

Segundo informações divulgadas pela TV Anhanguera, afiliada da Globo, a criança teve 29% do corpo queimado, com lesões de 2º grau na região genital, membros inferiores e nos pés.

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A mãe do bebê relatou que o fato aconteceu no primeiro dia de retorno ao trabalho. Ela recebeu uma ligação da escola sobre um incidente e encontrou o filho desmaiado no colo de uma funcionária.

Desesperada, a mulher levou a criança a um hospital particular da região, onde recebeu o diagnóstico das queimaduras graves. O relatório médico alegou que os profissionais usaram morfina no paciente, devido a dor intensa causada pelas bolhas e lesões.

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O garotinho também precisou de hidratação com soro para estabilização do quadro clínico, sendo liberado pouco tempo depois, realizando parte do tratamento em casa com a família.

Pronunciamento escola

Ciente da gravidade do caso, a escola se pronunciou sobre o ocorrido e informou que a funcionária responsável pelo ocorrido foi desligada da instituição de ensino logo após a situação.

Em nota, eles reforçaram que estão prestando apoio à família e oferecendo suporte financeiro e médico para o tratamento do bebê. Além de realizar novos treinamentos de segurança com a equipe de funcionários.

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bebê berçário brasil

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