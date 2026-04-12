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RESGATE DE ANIMAIS

Criadouro de espécie rara de animais é interditado por maus-tratos

Os animais foram resgatados por agentes do Ibama

Franciely Gomes
Por

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A ação foi realizada pelo Ibama
A ação foi realizada pelo Ibama -

Um criadouro de macacos-prego foi interditado nesta semana, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. Último espaço que cuidava desses animais, o local foi denunciado por maus-tratos.

A intervenção foi realizada por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que desativou o espaço e resgatou os primatas, que foram encontrados desnutridos, estressados e sem acesso à luz solar.

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Os profissionais ainda revelaram que os filhotes eram separados das mães de forma precoce, na intenção de serem criados e vendidos por até R$ 100 mil. Ao todo, 26 macacos-prego foram resgatados durante a operação.

Os primatas foram encaminhados a uma instituição especializada em reabilitação de animais, onde poderão contar com espaços amplos de terra, vegetação e estrutura para escalada, recebendo os nutrientes e exercícios necessários.

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Outros animais resgatados

Além dos macacos, o espaço contava com outros animais brasileiros para comercialização, como saguis e aves. O criadouro funcionou por mais de uma década com força de liminar judicial.

O local já havia sido alvo de outra operação do Ibama em 2025, que resgatou 126 aves e 41 primatas, levando-os para os Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) localizados situados em Brasília (DF), Lorena (SP) e Porto Alegre (RS).

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