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Hamburgueria condiciona salário a adolescente a decote e roupa curta

Caso será investigado pelo Ministério Público

Redação
Por Redação

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Vítima tentava vaga de emprego
Vítima tentava vaga de emprego -

Uma hamburgueria localizada em Ribeirão Preto (SP) se tornou centro de uma polêmica ao condicionar uma vaga de emprego e o salário maior pelo uso de roupas curtas e decote.

Segundo informações do portal G1, a jovem, que não teve identidade revelada, recebeu as mensagens pelas redes sociais, durante o processo seletivo. A vaga, ainda de acordo com o site, era para atuar de maneira 'freelancer'.

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Ao mandar a mensagem para saber os detalhes do processo, a jovem recebeu a proposta do estabelecimento.

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"Com o tempo e aprendizado vimos muito acontecer, por isso estamos oferecendo um salário de R$ 1.700. Com o tempo vimos que a mulher com um decote, mostrando, uma calça legging mais marcando kkk, chama muito mais cliente, atrai muito o público. Por isso conseguimos pagar um pouco mais para a mulher que aceite. Você tem interesse em continuar pela seleção?", questionou o perfil.

Justiça em ação

A família da vítima denunciou o caso, em registro de boletim por importunação sexual. O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai investigar a empresa.

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