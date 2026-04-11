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Adolescente salva amigo de descarga elétrica em condomínio; veja vídeo

O momento foi registrado por uma câmera de segurança do local

Franciely Gomes
Por

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O garoto foi retirado do portão pelo amigo
O garoto foi retirado do portão pelo amigo -

Um adolecente salvou o amigo de uma descarga elétrica em um condomínio em Maceió, capital de Alagoas. O caso aconteceu no início do mês de abril e ganhou repercussão nesta semana, após o vídeo do momento viralizar nas redes sociais.

Nas imagens, que foram registradas pela câmera de segurança do local, é possível ver o garoto tocando no amigo e recebendo o choque também. Em seguida, ele puxa o jovem pelos pés e o desgruda do portão.

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Em entrevista a veículos locais, a família da vítima informou que o menino ficou preso na grade por cerca de 10 segundos e a ação aconteceu de forma rápida. Apesar do susto, o garoto não sofreu consequências graves.

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Médicos chegaram a informar à família que a ação do garoto, de retirar a vítima pelos pés, foi crucial para evitar riscos ainda maiores para a saúde de ambos.

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