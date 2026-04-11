MORTE INESPERADA
Homem morre em motel após usar comprimidos de tadalafila
O rapaz estava acompanhado de uma mulher no estabelecimento
Um homem morreu em um motel na zona rural de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, nesta quinta-feira, 9. Ele tinha 59 anos de idade e passou mal após ingerir quatro comprimidos de tadalafila, remédio para disfunção erétil.
De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o homem também consumiu bebidas alcoólicas e energéticos no estabelecimento, pouco tempo antes de ingerir o medicamento e vir a óbito.
Ele estava acompanhado de uma mulher, de 39 anos, que acionou os funcionários do motel para ajudá-la, pois o homem estava com dificuldade para falar e sinais de mal-estar.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou manobras de reanimação na vítima por cerca de 15 minutos, mas ele não resistiu e teve sua morte confirmada pelos profissionais de saúde.
Leia Também:
Registro policial
A Polícia Militar compareceu ao local para atestar o óbito e realizou uma perícia técnica no espaço. Entretanto, não havia sinais de violência no corpo do homem, que foi liberado em seguida para a família.
O caso foi registrado como encontro de cadáver e a acompanhante não precisará responder judicialmente pelo ocorrido.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes