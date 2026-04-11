Homem morre em motel após usar comprimidos de tadalafila

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O remédio tem ação direta no sistema nervoso - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um homem morreu em um motel na zona rural de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, nesta quinta-feira, 9. Ele tinha 59 anos de idade e passou mal após ingerir quatro comprimidos de tadalafila, remédio para disfunção erétil.

De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o homem também consumiu bebidas alcoólicas e energéticos no estabelecimento, pouco tempo antes de ingerir o medicamento e vir a óbito.

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Ele estava acompanhado de uma mulher, de 39 anos, que acionou os funcionários do motel para ajudá-la, pois o homem estava com dificuldade para falar e sinais de mal-estar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou manobras de reanimação na vítima por cerca de 15 minutos, mas ele não resistiu e teve sua morte confirmada pelos profissionais de saúde.

Registro policial

A Polícia Militar compareceu ao local para atestar o óbito e realizou uma perícia técnica no espaço. Entretanto, não havia sinais de violência no corpo do homem, que foi liberado em seguida para a família.

O caso foi registrado como encontro de cadáver e a acompanhante não precisará responder judicialmente pelo ocorrido.