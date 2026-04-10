Golpe: mais de 60 sites falsos do Imposto de Renda são identificados

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Imposto de Renda 2026 - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

Mais de 61 sites fraudulentos que se passavam por uma suposta pendência ligada ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) foram registrados, somente no mês de março, com o intuito de aplicar golpes em contribuintes via e-mail.

O levantamento foi feito pela empresa de segurança digital Kaspersky.

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Entenda como os golpes aconteciam

As fraudes aconteciam por sites se passando por uma notificação da Receita Federal e simulando débitos com desconto de 100%, eles pressionaram os cidadãos a fazerem o pagamento único de dívidas que não existem.

Tais pagamentos ocorrem tanto por meio de pix, como QR code e boleto comercial.

As cobranças, enviadas pelo e-mail, contem mensagens dos golpistas que afirmam que a “Secretaria Especial da Receita Federal encontrou uma pendência no IRPF”

Eles utilizam palavras-chaves como "IRPF", "online", "regularização", "contador", "modelo de declaração", "chave de acesso", "Receita Federal", "gov" e elementos de "checkout" e "receita digital" para confundir os contribuintes.

Fraude se aproveita de período nacional

O golpe dos sites falsos tomam vantagem do atual momento de declarações do Imposto de Renda para realizarem os chamados ataques “phishing”.

O que é o “phishing”.

O phishing é uma modalidade de fraude digital onde os golpistas simulam bancos e órgãos governamentais com o objetivo de roubar as credenciais do portal gov.br, dados pessoais e avançar para outras fraudes financeiras.

Phishing | Foto: Reprodução | Freepik

Pessoas que já declararam podem ser alvos

Até mesmo as pessoas que já realizaram a declaração do IRPF podem ser alvos dos golpistas, visto que, o golpe não possui um perfil definido, com isso, os criminosos jogam “iscas” e selecionam as pessoas com mais potencial de serem lesadas.

Nessa etapa, após os golpistas selecionarem seus alvos, eles realizam uma abordagem mais completa, com nome e CPF da vítima visíveis na mensagem da tal cobrança.

Vale ressaltar que os valores dessa cobrança não possuem um padrão, podendo variar de acordo com a vontade do criminoso, explica o líder de segurança da equipe global de pesquisa e análise para a América Latina e Europa da Kaspersky, Fabio Assolini.

Junto da mensagem, a vítima recebe, junto do e-mail, um boleto comercial e a chave pix para que o pagamento da suposta dívida seja realizado em um prazo de 2 dias.

Receita Federal | Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

A mensagem da cobrança chega com a promessa de que a pessoa não passará pelo processo de malha fina e seu CPF ou CNPJ não serão incluídos na Dívida Ativa da União.

Após a vítima fazer o pagamento, os valores arrecadados com os golpes são, então, desviados para contas de laranjas.

Como saber se há uma pendência aberta com a Receita Federal

Caso a pessoa realmente tenha alguma pendência na Receita Federal, ela pode ser verificada diretamente no site ou no aplicativo oficial da Receita.

“A pendência existente é notificada e fica disponível no campo “mensagens”, do aplicativo da Receita Federal ou site. Lá, é possível verificar qual é a pendência e consultar todos os detalhes”, orienta Assolini.

Após a consulta dos canais oficiais do Imposto de Renda, o cidadão emite o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) para pagar os tributos federais, como:

impostos;

taxas;

contribuições.

Vale ressaltar que o próprio canal da Receita vai gerar o valor a ser pago imediatamente.

Receita Federal | Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

Como se proteger dos golpes

Para esse golpe em específico, o principal modo de se proteger, é sabendo que a Receita Federal não envia e-mails ou SMS com links para download de programas ou solicitação de dados pessoais.

Além disso, outras medidas para evitar cair neste tipo de golpe são:

Desconfie de e-mails e SMS suspeitos;

Verifique o remetente e o conteúdo das mensagens;

Acesse o site da Receita Federal diretamente, digite o link (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br) no seu navegador, em vez de clicar em links suspeitos;

Não compartilhe seus dados pessoais, como número do CPF, senha ou dados bancários, em sites ou aplicativos não oficiais;

Desconfie de ofertas e promoções. A Receita Federal não oferece prêmios ou descontos para quem declara o Imposto de Renda;

Desconfie de mensagens que prometem vantagens financeiras em troca de seus dados;

Mantenha seu antivírus atualizado, use um software de segurança confiável e mantenha-o sempre atualizado para proteger seu dispositivo contra vírus e outros tipos de malware.

Saiba os canais oficiais para realizar a declaração correta

Para realizar a declaração do Imposto de Renda com segurança, a melhor escolha é utilizar os canais oficiais. As declarações podem ser feitas até o dia 29 de maio no: