FAB investiga princípio de incêndio após falha afetar tráfego aéreo

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Aeroporto de Congonhas - Foto: AFP

A Força Aérea Brasileira (FAB) investiga as causas de um princípio de incêndio registrado no Centro de Controle do Espaço Aéreo, localizado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A pane técnica afetou o sistema de tráfego aéreo e provocou atrasos de mais de 30 minutos em cerca de 25% dos voos no país.

Para minimizar os impactos, o aeroporto de Congonhas teve o funcionamento estendido até a meia-noite desta quinta-feira, 9, Até o momento, três voos foram cancelados nesta sexta-feira, 10, enquanto na quinta, 30 operações entre pousos e decolagens foram suspensas no terminal.

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Além de Congonhas, aeroportos em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Cuiabá e Goiânia também registraram reflexos da ocorrência.

O incidente aconteceu no Centro Regional de Controle do Espaço Sudeste, responsável por monitorar o fluxo aéreo em alguns dos principais aeroportos do país. Segundo a FAB, as causas da pane ainda estão sendo apuradas.

Entenda a falha

O espaço aéreo da cidade de São Paulo foi fechado após uma falha elétrica no controle de tráfego aéreo na manhã desta quinta-feira, 9.

De acordo com a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, a falha ocorreu na Torre de Controle de São Paulo, que é um órgão do Decea. O prédio do departamento fica em Congonhas.