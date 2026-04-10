Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

FAB investiga princípio de incêndio após falha afetar tráfego aéreo

Incidente aconteceu no Centro Regional de Controle do Espaço Sudeste

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/04/2026 - 8:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Aeroporto de Congonhas
Aeroporto de Congonhas -

A Força Aérea Brasileira (FAB) investiga as causas de um princípio de incêndio registrado no Centro de Controle do Espaço Aéreo, localizado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A pane técnica afetou o sistema de tráfego aéreo e provocou atrasos de mais de 30 minutos em cerca de 25% dos voos no país.

Para minimizar os impactos, o aeroporto de Congonhas teve o funcionamento estendido até a meia-noite desta quinta-feira, 9, Até o momento, três voos foram cancelados nesta sexta-feira, 10, enquanto na quinta, 30 operações entre pousos e decolagens foram suspensas no terminal.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de Congonhas, aeroportos em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Cuiabá e Goiânia também registraram reflexos da ocorrência.

Leia Também:

Vazamento e incêndio são apontados como motivo de pane em São Paulo
Pane geral suspende pousos e decolagens em São Paulo
Vale a pena parcelar o Imposto de Renda? Contador explica vantagens e riscos

O incidente aconteceu no Centro Regional de Controle do Espaço Sudeste, responsável por monitorar o fluxo aéreo em alguns dos principais aeroportos do país. Segundo a FAB, as causas da pane ainda estão sendo apuradas.

Entenda a falha

O espaço aéreo da cidade de São Paulo foi fechado após uma falha elétrica no controle de tráfego aéreo na manhã desta quinta-feira, 9.

De acordo com a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, a falha ocorreu na Torre de Controle de São Paulo, que é um órgão do Decea. O prédio do departamento fica em Congonhas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fab Incêndio voos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aeroporto de Congonhas
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

Aeroporto de Congonhas
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

Aeroporto de Congonhas
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

Aeroporto de Congonhas
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x