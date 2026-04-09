Pane geral suspende pousos e decolagens em São Paulo

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Problema afeta a operação aérea na principal área de circulação do país - Foto: Shutterstock

Uma pane geral no controle de tráfego aéreo de São Paulo resultou na suspensão momentânea de pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas, na Zona Sul da capital, e no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, na manhã desta quinta-feira, 9.

O problema afeta a operação na principal área de circulação do país e mobiliza autoridades e concessionárias.

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A Aena, concessionária de aeroportos, disse, ao O GLOBO, que foi informada de uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo, o que levou à interrupção das operações no Aeroporto de Congonhas.

“Mais informações sobre os motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país. A concessionária está tomando medidas para mitigar os impactos no Aeroporto de Congonhas”, disse,

Já a GRU Airport, que administra o terminal de Guarulhos, disse que a paralisação decorre de uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo, conhecida como TMA-SP, e que não há relação com ocorrências internas no aeroporto. “A interrupção não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto”, afirmou a concessionária.

Incêndio

Informações iniciais apontam que um incêndio teria atingido o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, unidade responsável por gerenciar o tráfego aéreo na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

As circunstâncias do incêndio e a extensão dos danos ainda não foram detalhadas. A normalização das operações depende da retomada do sistema de controle aéreo.

Aeroportos iniciam liberação de voos

Os aeroportos começaram a liberar as decolagens dos terminais após a falha elétrica no controle de tráfego aéreo.

O terminal na capital paulista já retomou tanto decolagens quanto voos e opera normalmente, após os voos ficarem suspensos por mais de uma hora.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos autorizou as decolagens, mas ainda tem os pousos suspensos e avalia os impactos nas viagens do terminal.

O Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo retomou todas as operações e também avalia os impactos. O Aeroporto Campo de Marte, na zona Norte da cidade de São Paulo, liberou os pousos, mas não tem previsão para liberação das decolagens.

Anac aciona protocolo pré-crise após falha

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) acionou, na manhã desta quinta-feira, o protocolo de pré-crise após a falha elétrica no controle de tráfego aéreo em São Paulo.

A medida busca monitorar os impactos da ocorrência, que provocou atrasos e cancelamentos de voos nos principais aeroportos do estado.

As ações, segundo a agência, estão concentradas, neste momento, em duas frentes principais:

Levantamento das companhias aéreas e rotas afetadas;

Estimativa do número de passageiros impactados.

Além disso, será feito o acompanhamento operacional das empresas e dos aeroportos ao longo do dia, para avaliar possíveis reflexos e impactos em cascata na malha aérea.

De acordo com a Anac, a adoção de novas medidas será analisada a depender da evolução da situação.