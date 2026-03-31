AtlasIntel: três nomes empatam e acirram disputa ao Senado em São Paulo

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Simone Tebet lidera numericamente disputa ao Senado em SP - Foto: Gabriela Pires/MPO

O mais recente recorte da disputa pelas duas vagas ao Senado Federal por São Paulo, divulgado pela pesquisa AtlasIntel nesta terça-feira, 31, mostra que a ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB), o deputado federal Guilherme Derrite (PP) e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), aparecem tecnicamente empatados.

No primeiro cenário do levantamento, no entanto, a vantagem numérica é de Simone Tebet, que se filiou ao PSB na última sexta-feira, 27.

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A ministra abriu mão de concorrer no Mato Grosso do Sul, estado de origem, em razão das dificuldades da esquerda na região.

Considerando a projeção dos dois votos dos eleitores ao Senado, o cenário fica da seguinte forma:

Simone Tebet (PSB) -22,6%

-22,6% Guilherme Derrite (PP) -22%

-22% Marina Silva (Rede) -19,6%

-19,6% Coronel Mello Araújo (PL) -14,8%

-14,8% Ricardo Salles (Novo) - 11,1%

Perfil do eleitorado

A pesquisa mostra ainda que Simone Tebet tem melhor desempenho entre mulheres (24,1%), eleitores com mais de 60 anos (28,8%) e com ensino superior (29,3%). Já Derrite lidera entre homens (25,5%) e evangélicos (25,6%).

Cenário com Haddad e Mário Frias

O Atlas também testou um segundo cenário, com Mário Frias como candidato à direita e Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Senado, em vez de concorrer ao governo.

Nesse cenário, há empate técnico entre Derrite, Haddad e Marina, com o bolsonarista numericamente à frente, com 22,1%. Haddad aparece com 21,8%, e Marina, com 19,7%.

Na sequência, estão Ricardo Salles, com 12,8%, Mário Frias, com 12,3%, e Paulinho da Força, com 0,6%. Brancos e nulos somam 8%, e 2,7% não souberam responder.

Metodologia

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de março, com 2.254 eleitores de São Paulo, por recrutamento digital aleatório.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR-01079/2026.