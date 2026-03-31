ELEIÇÕES
AtlasIntel: três nomes empatam e acirram disputa ao Senado em São Paulo
Vantagem númerica, no entanto, fica com a ministra Simone Tebet
Por Ane Catarine
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O mais recente recorte da disputa pelas duas vagas ao Senado Federal por São Paulo, divulgado pela pesquisa AtlasIntel nesta terça-feira, 31, mostra que a ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB), o deputado federal Guilherme Derrite (PP) e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), aparecem tecnicamente empatados.
No primeiro cenário do levantamento, no entanto, a vantagem numérica é de Simone Tebet, que se filiou ao PSB na última sexta-feira, 27.
A ministra abriu mão de concorrer no Mato Grosso do Sul, estado de origem, em razão das dificuldades da esquerda na região.
Considerando a projeção dos dois votos dos eleitores ao Senado, o cenário fica da seguinte forma:
- Simone Tebet (PSB) -22,6%
- Guilherme Derrite (PP) -22%
- Marina Silva (Rede) -19,6%
- Coronel Mello Araújo (PL) -14,8%
- Ricardo Salles (Novo) - 11,1%
Perfil do eleitorado
A pesquisa mostra ainda que Simone Tebet tem melhor desempenho entre mulheres (24,1%), eleitores com mais de 60 anos (28,8%) e com ensino superior (29,3%). Já Derrite lidera entre homens (25,5%) e evangélicos (25,6%).
Cenário com Haddad e Mário Frias
O Atlas também testou um segundo cenário, com Mário Frias como candidato à direita e Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Senado, em vez de concorrer ao governo.
Nesse cenário, há empate técnico entre Derrite, Haddad e Marina, com o bolsonarista numericamente à frente, com 22,1%. Haddad aparece com 21,8%, e Marina, com 19,7%.
Na sequência, estão Ricardo Salles, com 12,8%, Mário Frias, com 12,3%, e Paulinho da Força, com 0,6%. Brancos e nulos somam 8%, e 2,7% não souberam responder.
Metodologia
O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de março, com 2.254 eleitores de São Paulo, por recrutamento digital aleatório.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR-01079/2026.
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