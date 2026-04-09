Vazamento e incêndio são apontados como motivo de pane em São Paulo

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Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo - Foto: Divulgação

O motivo da pane geral no controle do tráfego aéreo de São Paulo nesta quinta-feira, 9, foi apontado como uma suspeita de vazamento de gás seguido de um princípio de incêndio.

A justificativa foi apresentada pelo presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Tiago Chagas Faierstein, em entrevista à CNN Brasil.

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De acordo com o presidente, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) apura as causas da pane e tudo ainda está sendo analisado.

"As informações que temos é que foi uma suspeita de vazamento de gás, de fumaça, princípio de incêndio. Mas são só suspeitas. Por isso, as pessoas foram evacuadas. As pessoas já retornaram ao trabalho e as operações estão sendo normalizadas", afirmou.

Quantas pessoas foram afetadas pela falha

O presidente informou que ainda não se tem ao certo o número de passageiros afetados pela falha.

Entenda a falha

O espaço aéreo da cidade de São Paulo foi fechado após uma falha elétrica no controle de tráfego aéreo na manhã desta quinta-feira, 9.

De acordo com a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, a falha ocorreu na Torre de Controle de São Paulo, que é um órgão do Decea. O prédio do departamento fica em Congonhas.

Anac acionou protocolo pré-crise

Por conta da paralisação do espaço aéreo paulista, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), acionou um conjunto de ações iniciais previstas no protocolo de pré-crise.

De acordo com a agência, o objetivo foi acompanhar os impactos da paralisação e a evolução do cenário.

A Anac informou que concentra as ações em duas frentes principais: o levantamento das empresas aéreas e rotas afetadas, e a estimativa do potencial de passageiros impactados.

O órgão ainda diz que vai acompanhar ao longo do dia o desempenho operacional das empresas e dos aeroportos afetados, para avaliação de eventuais reflexos e efeitos em cascata na malha.

Caso seja necessário, a Anac diz que avaliará a necessidade de outras medidas.