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TRAMITAÇÃO

PEC da escala 6x1 avança e pode sair sem PL de urgência de Lula

Deputado federal afirmou que discussões estão em ritmo "bem forte" na Câmara

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

09/04/2026 - 11:09 h | Atualizada em 09/04/2026 - 11:26

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Protesto em Salvador pedindo o fim da escala 6x1
Protesto em Salvador pedindo o fim da escala 6x1 -

O deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) disse nesta quinta-feira, 9, em entrevista ao portal A TARDE, que acredita não ser necessário que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envie à Câmara um projeto de lei em regime de urgência para acabar com a escala 6x1.

Segundo ele, a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do tema está em ritmo “bem forte” na Casa e deve ser analisada na próxima quarta-feira, 15, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

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“O governo tem participado ativamente desse esforço e tem anunciado que, se a Câmara não conseguir evoluir no ritmo adequado para votar, mandará um projeto com regime de urgência. Acho que isso não será necessário porque o ritmo está bem forte. Está andando muito bem”, afirmou o parlamentar ao A TARDE.

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A declaração foi feita durante agenda institucional do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que anunciou, na manhã desta quinta-feira, ações e investimentos para o esporte na Bahia.

Próximos passos

Daniel Almeida afirmou ainda que, após a análise na CCJ, uma comissão especial deverá ser instalada para discutir a proposta. A expectativa, segundo ele, é que o texto seja votado no plenário antes de junho.

“É um tema que conquistou prioridade no debate na Câmara. Está tudo caminhando para um bom desfecho. Há resistência de empresários, como sempre ocorreu, mas isso deve ser superado e vamos votar essa matéria”, disse.

Deputado Daniel Almeida aposta em aprovação do fim da escala 6x1
Deputado Daniel Almeida aposta em aprovação do fim da escala 6x1 | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Recentemente, o deputado concedeu entrevista ao A TARDE Play, podcast do Grupo A TARDE.

Assista entrevista

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Tags:

Câmara dos Deputados Daniel Almeida fim da escala 6x1

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