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INÉDITO

Brasil e EUA fecham acordo contra crime organizado e enfraquece direta

Acordo ocorre em meio à tentativa de bolsonaristas de classificar PCC e PV como terroristas

Ane Catarine

Por Ane Catarine

10/04/2026 - 11:37 h

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Lula e Trump fecham acordo para combater facções
Lula e Trump fecham acordo para combater facções -

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciará nesta sexta-feira, 10, um acordo entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para reforçar o combate ao crime organizado.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a iniciativa, chamada de Projeto MIT (Mutual Interdiction Team), envolverá a Receita Federal do Brasil e o Customs and Border Protection (CBP), dos Estados Unidos.

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A parceria prevê o compartilhamento de informações e a realização de ações conjuntas para impedir o envio ilegal de armas e drogas.

Facções brasileiras como organizações terroristas

O acordo ocorre em meio a discussões nos Estados Unidos sobre a possibilidade de classificar facções criminosas brasileiras, como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas.

Segundo reportagem do jornal The New York Times, a medida teria sido incentivada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) junto ao governo de Donald Trump.

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A nova cooperação entre Brasil e EUA, no entanto, pode esvaziar esse movimento. Isso porque reforça a estratégia de atuação conjunta entre os países no combate ao crime organizado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem afirmado que, nas conversas com o presidente americano Donald Trump, colocou o Brasil à disposição para cooperar no enfrentamento ao crime.

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Tags:

brasil Comando Vermelho crime organizado estados unidos

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