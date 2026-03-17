Presidente diz que facções como PCC e CV geram terrorismo

Inclusão dessas facções na categoria de terrorismo é defendida pelo presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Ricardo Stuckert | Presidência da República

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, afirmou que organizações criminosas geram um sentimento de terrorismo. A declaração aconteceu na segunda-feira, 16, após o mandatário ser questionado sobre a classificação de facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) dessa maneira.

A inclusão desses grupos criminosos dentro da categoria de terrorismo é uma mudança de entendimento defendida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem Paz se reuniu no início do mês, em cúpula do líder dos EUA com chefes de Estado de direita da América Latina.

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"Além das classificações de ordem vocabulária, nós acabamos de fazer um esforço enorme, muito importante para Bolívia, de entregar um dos quatro principais narcotraficantes que geravam, na Bolívia, uma espécie de terrorismo, de instabilidade e submissão", disse ele, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Rodrigo Paz se referia à prisão de um dos narcotraficantes mais importantes da região, o uruguaio Sebastián Marset, que era ligado ao PCC. Marset foi detido no último dia 13 e extraditado para os EUA.

Segundo Paz, "hoje em dia, nossa sociedade está mais livre". "O grau de classificação do terrorismo é múltiplo, é diverso, mas para nós, ter feito o que fizemos no dia a dia é central em nossa missão, contra o crime organizado, contra as máfias, mas contra o terrorismo, porque são parte de um ciclo de terrorismo", complementou.

Contato com Lula e Trump

Ao comentar sobre o contato com Lula e Trump, Paz, que é tido como um líder de centro-direita, disse querer estar em diálogo com ambas as partes. O presidente boliviano cumpriu visita oficial a Lula na segunda, onde participou de reunião bilateral com o brasileiro, assinatura de atos conjuntos e almoço no Palácio do Itamaraty.

Na ocasião, Lula e Paz assinaram um acordo de fortalecimento das Ações de Cooperação e Coordenação contra o Crime Organizado Transnacional. O documento prevê, entre outros pontos, parceria na busca de fugitivos vinculados ao crime organizado, oferecimento de especializações acadêmicas para as forças policiais dos dois países nesta área e trocas de informações visando o combate ao crime.

"Me preocupa mais que a Bolívia entenda seu novo papel. Se em oito dias a Bolívia pode estar com Trump e com Lula, deem um crédito à Bolívia", disse o presidente boliviano.

A designação do CV e do PCC como organizações terroristas tem sido evitada pelo governo brasileiro, que avalia que a medida abriria uma brecha legal para intervenções dos EUA em território nacional. Há ainda o receio de exploração política do tema por bolsonaristas durante a campanha eleitoral.