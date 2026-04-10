FARRA NAS APOSENTADORIAS
Careca do INSS quer entregar políticos do PL, PDT e Republicanos
Lobista teme ser como principal operador do esquema e poupe políticos
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O lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhencido como Careca do INSS, ameaçou entregar políticos do PL, PDT e Republicanos envolvidos nas fraudes em apossentadorias e pensões.
A um interlocutor, o lobista disse que a revelação dependeria do direcionamento da delação premiada do empresário Maurício Camisotti. “Se ele [Camisotti] não falar tudo, eu vou ter que falar”, disse o Careca do INSS.
Camisotti assinou uma delação premiada com a Polícia Federal (PF). Ele e o Careca do INSS estão presos desde setembro do ano passado. Ambos são apontados como operadores da farra dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões. As informações são do portal Metrópoles.
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Temor
O Careca do INSS teme que Camisotti o coloque como principal operador do esquema e poupe políticos. O lobista cogita entregar o senador Weverton (PDT), vice-líder do governo Lula no Congresso, e até mesmo o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.
O parlamentar foi alvo de mandado de busca e apreensão no fim do ano passado no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga a Farra do INSS. Já o filho do presidente Lula (PT) é suspeito de receber pagamentos do Careca do INSS para atuar em um projeto de canabidiol com o governo federal.
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