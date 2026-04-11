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ACIDENTE GRAVE

Jovem quebra os joelhos ao sofrer acidente durante treino em academia

Os clientes do estabelecimento prestaram os primeiros socorros

Franciely Gomes
Por

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A jovem foi socorrida ás pressas
A jovem foi socorrida ás pressas -

Um jovem de 19 anos quebrou os dois joelhos durante um exercício em uma academia de Asa Norte, no Distrito Federal. O caso aconteceu no dia 1º de abril e teve as imagens registradas pela câmera de segurança divulgadas nesta sexta-feira, 10.

No registro, que foi divulgado por emissoras de TV e nas redes sociais, é possível o momento exato em que ela destrava a barra do aparelho de elevação pélvica, que contava com anilhas que pesavam cerca de 180 quilos, e sofre a lesão grave.

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Em seguida, clientes do estabelecimento correm para ajudar a garota e retirar o peso de cima dela, prestando os primeiros socorros antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima para o Hospital de Base.

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No centro médico, ela realizou exames de raio-x e tomografia que constataram as fraturas e a liberou, fazendo-a buscar atendimento em outra unidade particular, onde passará por uma cirurgia delicada.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia e está sendo investigado pela 2ª DP, na Asa Norte. Em seu depoimento, a estudante informou que estava acostumada a pegar essa quantidade de peso e que o cinto do aparelho se soltou, forçando suas pernas no chão.

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Tags:

academia acidente distrito federal

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