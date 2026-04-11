ACIDENTE GRAVE
Jovem quebra os joelhos ao sofrer acidente durante treino em academia
Os clientes do estabelecimento prestaram os primeiros socorros
Um jovem de 19 anos quebrou os dois joelhos durante um exercício em uma academia de Asa Norte, no Distrito Federal. O caso aconteceu no dia 1º de abril e teve as imagens registradas pela câmera de segurança divulgadas nesta sexta-feira, 10.
No registro, que foi divulgado por emissoras de TV e nas redes sociais, é possível o momento exato em que ela destrava a barra do aparelho de elevação pélvica, que contava com anilhas que pesavam cerca de 180 quilos, e sofre a lesão grave.
➡️ Jovem tem joelhos esmagados por 180 kg em academia: "Cinto soltou"— Metrópoles (@Metropoles) April 10, 2026
Cenas fortes registradas por câmeras de segurança flagraram jovem de 19 anos tendo os dois joelhos quebrados durante exercício de elevação
Leia na coluna Na Mira, de @carloscarone78 pic.twitter.com/jbxxgqzdqC
Em seguida, clientes do estabelecimento correm para ajudar a garota e retirar o peso de cima dela, prestando os primeiros socorros antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima para o Hospital de Base.
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No centro médico, ela realizou exames de raio-x e tomografia que constataram as fraturas e a liberou, fazendo-a buscar atendimento em outra unidade particular, onde passará por uma cirurgia delicada.
O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia e está sendo investigado pela 2ª DP, na Asa Norte. Em seu depoimento, a estudante informou que estava acostumada a pegar essa quantidade de peso e que o cinto do aparelho se soltou, forçando suas pernas no chão.
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