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TRAGÉDIA

Cantora gospel morre após cair de ‘minhocão’ em parque de diversão

A jovem teve uma parada cardiorrespiratória traumática, após um traumatismo cranioencefálico grave

Carla Melo
Por

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Carolina Beatriz, que era cantora gospel
Carolina Beatriz, que era cantora gospel -

Uma jovem de 21 anos morreu após cair do “brocumela”, um brinquedo conhecido como “minhocão” em um parque de diversão em Itabirito, em Minas Gerais, na noite de sábado, 11.

Carolina Beatriz, que era cantora gospel, foi uma das vítimas quando uma peça do equipamento se desprendeu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a jovem teve uma parada cardiorrespiratória traumática, após um traumatismo cranioencefálico grave. As informações foram publicadas no g1.

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As outras vítimas socorridas foram levadas pelo Samu para a UPA de Celso Matos, estavam com ferimentos leves. Não foi confirmado o número de feridos até o momento.

A perícia da Polícia Civil também esteve no local e o brinquedo do parque itinerante foi interditado.

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Em nota publicada nas redes sociais, o Minas Center Park, responsável pelo brinquedo, lamentou o incidente, prestou solidariedade aos familiares e se colocou à disposição das autoridades para apuração do caso.

“O Minas Center Park reitera que atua em conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis, mantendo rotinas de manutenção e fiscalização de seus equipamentos. Por fim, a empresa reafirma seu compromisso com a segurança de seus visitantes e informa que seguirá colaborando com as investigações até o completo esclarecimento do caso”, escreveu.

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Tags:

acidente Cantora gospel Parque de Diversão

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