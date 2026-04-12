Delegado é detido ao tentar furtar pote de conserva em mercado

O delegado foi pego por seguranças - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um delegado da Polícia Federal foi detido ao tentar furtar um pote de conserva de um supermercado, em Recife. O caso aconteceu na última quarta-feira, 9, e ganhou repercussão na web este fim de semana.

De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, o ocorrido foi registrado pelas câmeras de segurança do shopping RioMar Recife. Nas imagens, é possível ver Erick Ferreira Blatt, pegando o item de uma prateleira da unidade da rede Palato.

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Ele coloca o pote dentro da bermuda e em seguida segue para o caixa, onde realiza o pagamento de outros itens do estabelecimento, saindo com duas sacolas. Em seguida, Erick é seguido por um segurança e entrega o produto de volta.

Quer dizer que o delegado Erick Blatt que isentou Flávio Bolsonaro de lavagem de dinheiro, foi preso em flagrante por tentar FURTAR num shopping de luxo em Recife?



Delegado, Bolsonaro, Lavagem de Dinheiro, Furto, Luxo, essas palavras andam muito juntas ultimamente.



"Diga com… pic.twitter.com/Yo057tuAap — Bruno Brezenski (@bbbrezenski) April 12, 2026

O item em questão é um carpaccio de trufas negras, que custa em média R$ 300. Após o ocorrido, o delegado foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem, onde prestou depoimento e deve ser investigado pelo crime de furto, além de um procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria da Polícia Federal.