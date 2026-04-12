FURTO
Delegado é detido ao tentar furtar pote de conserva em mercado
O oficial foi contido por seguranças do estabelecimento
Um delegado da Polícia Federal foi detido ao tentar furtar um pote de conserva de um supermercado, em Recife. O caso aconteceu na última quarta-feira, 9, e ganhou repercussão na web este fim de semana.
De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, o ocorrido foi registrado pelas câmeras de segurança do shopping RioMar Recife. Nas imagens, é possível ver Erick Ferreira Blatt, pegando o item de uma prateleira da unidade da rede Palato.
Leia Também:
Ele coloca o pote dentro da bermuda e em seguida segue para o caixa, onde realiza o pagamento de outros itens do estabelecimento, saindo com duas sacolas. Em seguida, Erick é seguido por um segurança e entrega o produto de volta.
Quer dizer que o delegado Erick Blatt que isentou Flávio Bolsonaro de lavagem de dinheiro, foi preso em flagrante por tentar FURTAR num shopping de luxo em Recife?— Bruno Brezenski (@bbbrezenski) April 12, 2026
Delegado, Bolsonaro, Lavagem de Dinheiro, Furto, Luxo, essas palavras andam muito juntas ultimamente.
"Diga com… pic.twitter.com/Yo057tuAap
O item em questão é um carpaccio de trufas negras, que custa em média R$ 300. Após o ocorrido, o delegado foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem, onde prestou depoimento e deve ser investigado pelo crime de furto, além de um procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria da Polícia Federal.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes