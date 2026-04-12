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FURTO

Delegado é detido ao tentar furtar pote de conserva em mercado

O oficial foi contido por seguranças do estabelecimento

Franciely Gomes
Por

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O delegado foi pego por seguranças
O delegado foi pego por seguranças -

Um delegado da Polícia Federal foi detido ao tentar furtar um pote de conserva de um supermercado, em Recife. O caso aconteceu na última quarta-feira, 9, e ganhou repercussão na web este fim de semana.

De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, o ocorrido foi registrado pelas câmeras de segurança do shopping RioMar Recife. Nas imagens, é possível ver Erick Ferreira Blatt, pegando o item de uma prateleira da unidade da rede Palato.

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Ele coloca o pote dentro da bermuda e em seguida segue para o caixa, onde realiza o pagamento de outros itens do estabelecimento, saindo com duas sacolas. Em seguida, Erick é seguido por um segurança e entrega o produto de volta.

O item em questão é um carpaccio de trufas negras, que custa em média R$ 300. Após o ocorrido, o delegado foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem, onde prestou depoimento e deve ser investigado pelo crime de furto, além de um procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria da Polícia Federal.

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