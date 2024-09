Criatório de galos de rinha é desfeito em Porto Seguro

Guarnição Cippa recebeu denúncia de maus tratos na localidade conhecida como Complexo Baianão - Foto: Divulgação / SSP

Um viveiro de galos de rinha foi desarticulado na tarde de quinta-feira (22), em Porto Seguro. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) recebeu uma denúncia de maus tratos na localidade conhecida como Complexo Baianão.

Ao chegarem, os pms identificaram, pelo canto dos galos, o local informado, constatando se tratar de um criatório de galos para rinhas, onde 13 animais eram mantidos.

Os galos foram resgatados e foi um expedido um TCO para o proprietário do espaço, com a citação do mesmo por crime ambiental.