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GLP-1

Ozempic e Mounjaro: Uma em cada 10 pessoas pode ter resistência a medicamentos

10% da população possui variantes genéticas associadas a fenômeno

Victoria Isabel
Por

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Ozempic
Ozempic -

Um grupo de pesquisadores da Stanford Medicine identificou que fatores genéticos podem influenciar diretamente a resposta de pacientes com diabetes tipo 2 a medicamentos amplamente utilizados, como os agonistas do receptor GLP-1, caso de Ozempic e Mounjaro.

De acordo com o estudo, cerca de 10% da população possui variantes genéticas associadas a um fenômeno chamado “resistência ao GLP-1”. Nesses indivíduos, apesar de o organismo apresentar níveis mais elevados do hormônio responsável por regular a glicose no sangue, sua eficácia biológica é reduzida.

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A pesquisa, publicada na revista Genome Medicine, analisou ao longo de uma década dados de experimentos com humanos, camundongos e ensaios clínicos. Os resultados mostram que pacientes com essas variantes tendem a apresentar menor redução da glicemia mesmo após meses de tratamento com esses medicamentos.

Os cientistas investigaram especialmente alterações na enzima PAM, que desempenha papel essencial na ativação de diversos hormônios, incluindo o GLP-1. Em testes com voluntários sem diabetes, foi observado um resultado inesperado: pessoas com a variante genética tinham níveis mais altos do hormônio, mas sem melhora significativa no controle do açúcar no sangue, indicando a necessidade de maiores quantidades para obter o mesmo efeito.

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Estudos com camundongos

Os achados também foram confirmados em estudos com camundongos modificados geneticamente, que apresentaram comportamento semelhante, incluindo resposta reduzida ao hormônio e alterações no esvaziamento gástrico, processo importante tanto para o controle glicêmico quanto para a sensação de saciedade.

Apesar dos avanços, os pesquisadores ainda não conseguiram identificar exatamente em que etapa ocorre essa resistência. As análises indicam que o problema não está na ligação do hormônio aos seus receptores, mas possivelmente em fases posteriores da sinalização no organismo.

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