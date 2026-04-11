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SAÚDE

Saiba como usar óleo de coco nos fios sem prejudicar a saúde capilar

Uso inadequado pode comprometer os resultados e até causar danos aos fios

Isabela Cardoso
Por

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O óleo de coco ajuda a selar as pontas e melhorar o aspecto geral do cabelo
O óleo de coco ajuda a selar as pontas e melhorar o aspecto geral do cabelo -

O óleo de coco se tornou um dos queridinhos quando o assunto é cuidado capilar. Rico em vitaminas A, D, E e K, além de ácidos graxos, o ingrediente tem alta capacidade de penetração na fibra capilar, ajudando a hidratar profundamente os fios, reduzir o frizz e garantir mais brilho e maciez.

O produto é especialmente indicado para cabelos crespos e cacheados, que tendem a ser mais secos e, por isso, se beneficiam de uma hidratação mais intensa.

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Uma das formas mais populares de uso é a umectação, técnica em que o óleo é aplicado nos fios por um período prolongado, que pode variar entre duas horas ou até mesmo durante a noite.

O método ajuda a selar as pontas e melhorar o aspecto geral do cabelo, deixando os fios mais alinhados e com movimento.

Erros mais comuns ao usar óleo de coco

Apesar dos benefícios, o uso inadequado pode comprometer os resultados e até causar problemas no couro cabeludo.

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A dermatologista Vanina Gegdyszman, em entrevista ao jornal El Tiempo, alerta que um dos erros mais comuns é aplicar o óleo de coco puro em excesso nos fios.

Segundo a especialista, isso pode saturar a fibra capilar, dificultando a limpeza e deixando o cabelo pesado e com aspecto oleoso.

Por isso, uma alternativa mais segura é optar por produtos capilares que já contenham o óleo de coco na fórmula, pois são desenvolvidos para agir de forma equilibrada.

Outro ponto importante é a forma de aplicação: o óleo não deve ser utilizado diretamente no couro cabeludo em grandes quantidades, especialmente por pessoas com tendência à oleosidade, pois pode obstruir os poros e causar irritações.

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Tags:

Cabelo dermatologia saúde capilar

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