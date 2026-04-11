SAÚDE
Saiba como usar óleo de coco nos fios sem prejudicar a saúde capilar
Uso inadequado pode comprometer os resultados e até causar danos aos fios
O óleo de coco se tornou um dos queridinhos quando o assunto é cuidado capilar. Rico em vitaminas A, D, E e K, além de ácidos graxos, o ingrediente tem alta capacidade de penetração na fibra capilar, ajudando a hidratar profundamente os fios, reduzir o frizz e garantir mais brilho e maciez.
O produto é especialmente indicado para cabelos crespos e cacheados, que tendem a ser mais secos e, por isso, se beneficiam de uma hidratação mais intensa.
Uma das formas mais populares de uso é a umectação, técnica em que o óleo é aplicado nos fios por um período prolongado, que pode variar entre duas horas ou até mesmo durante a noite.
O método ajuda a selar as pontas e melhorar o aspecto geral do cabelo, deixando os fios mais alinhados e com movimento.
Erros mais comuns ao usar óleo de coco
Apesar dos benefícios, o uso inadequado pode comprometer os resultados e até causar problemas no couro cabeludo.
Leia Também:
A dermatologista Vanina Gegdyszman, em entrevista ao jornal El Tiempo, alerta que um dos erros mais comuns é aplicar o óleo de coco puro em excesso nos fios.
Segundo a especialista, isso pode saturar a fibra capilar, dificultando a limpeza e deixando o cabelo pesado e com aspecto oleoso.
Por isso, uma alternativa mais segura é optar por produtos capilares que já contenham o óleo de coco na fórmula, pois são desenvolvidos para agir de forma equilibrada.
Outro ponto importante é a forma de aplicação: o óleo não deve ser utilizado diretamente no couro cabeludo em grandes quantidades, especialmente por pessoas com tendência à oleosidade, pois pode obstruir os poros e causar irritações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes