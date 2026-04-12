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SAÚDE

Lote de mostarda famosa é suspenso pela Anvisa; veja se você tem em casa

Produto foi proibido após falhas no controle de produção

Victoria Isabel
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira, 10, o recolhimento de um lote de mostarda da marca Cepera em todo o país. A medida atinge especificamente o lote 316625 da mostarda amarela de 3,3 kg e inclui a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e consumo do produto.

De acordo com a Anvisa, a própria empresa responsável, a Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Cepera Ltda., identificou que o lote não foi produzido nem consta nos sistemas internos de controle e rastreabilidade. Além disso, o rótulo apresenta divergências em relação aos padrões oficialmente aprovados pela fabricante, o que levanta suspeitas sobre a origem do produto.

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Outro item também foi alvo de fiscalização: o lote 0108 do alecrim da marca Nati Sul, produzido pela empresa MK Chás e Especiarias. O produto foi suspenso após laudo do Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (Lacen-SC) apontar falhas nas condições higiênico-sanitárias e no cumprimento das boas práticas de fabricação.

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As análises identificaram a presença de insetos vivos, caracterizando infestação, além de fios e fragmentos de pelos de origem não identificada. Diante das irregularidades, o lote também deve ser recolhido e não pode ser comercializado ou consumido.

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