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ESTUDO INÉDITO

Diabetes tipo 2 tem cura? Novo estudo revela como reverter a doença

O tratamento focava apenas no controle glicêmico e o novo enfoque propõe agir na causa metabólica

Carla Melo
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A pesquisa revisa critérios clínicos, mecanismos fisiopatológicos e estratégias capazes de reverter o quadro metabólico
A pesquisa revisa critérios clínicos, mecanismos fisiopatológicos e estratégias capazes de reverter o quadro metabólico -

A ciência acendeu uma chama de esperança em pacientes com Diabetes tipo 2, isso porque um estudo publicado pela Atena Editora na revista International Journal of Health Science já considera a remissão da doença uma meta terapêutica possível em determinados casos.

A pesquisa revisa critérios clínicos, mecanismos fisiopatológicos e estratégias capazes de reverter o quadro metabólico da diabete.

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O estudo foi desenvolvido pelo pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, pela endocrinologista e especialista em Neurociências e Comportamento, Dra. Jacy Maria Alves e pelo médico do exercício e esporte, Dr. Rafael Marchetti.

De acordo com o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, um dos cientistas responsáveis pelo estudo, a mudança de paradigma no tratamento é muito significativa.

“A remissão do diabetes tipo 2 tornou-se uma meta terapêutica cada vez mais reconhecida e alcançável, representando uma mudança importante na forma como a doença é manejada”, afirma.

O que é remissão da diabetes tipo 2?

O diabetes tipo 2 é caracterizado pela resistência à insulina e pela disfunção progressiva das células beta do pâncreas, levando ao aumento da glicose no sangue. Tradicionalmente, o tratamento focava apenas no controle glicêmico. O novo enfoque propõe agir na causa metabólica.

De acordo com a Dra. Jacy Maria Alves, outra líder do estudo, esse conceito também amplia as possibilidades terapêuticas.

“A remissão ocorre quando os níveis glicêmicos retornam à faixa normal sem necessidade de medicamentos por determinado período, o que reduz o risco de complicações e melhora a qualidade de vida”, explica.

Estratégias que podem levar à remissão

A revisão analisou estudos clínicos e diretrizes médicas que apontam intervenções com potencial para reverter o quadro metabólico, especialmente quando aplicadas precocemente. Entre elas estão perda de peso sustentada, dietas hipocalóricas, alimentação baseada em vegetais, prática regular de atividade física e, em alguns casos, cirurgia bariátrica.

De acordo com o Dr. Rafael Marchetti, o estilo de vida é um fator muito determinante nesse processo.

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“Intervenções combinando atividade física estruturada e mudanças alimentares consistentes podem reduzir a resistência à insulina e favorecer a recuperação da função metabólica”, destaca.

Benefícios e desafios

Os autores ressaltam que alcançar a remissão traz benefícios importantes, como redução do risco de complicações cardiovasculares, melhora da saúde metabólica e diminuição de custos com tratamentos contínuos. No entanto, manter os resultados exige acompanhamento e adesão prolongada.

“A manutenção da remissão depende da continuidade das mudanças comportamentais e do monitoramento clínico regular”, reforça o Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

Com a crescente prevalência global do diabetes tipo 2, os pesquisadores defendem que a busca pela remissão pode representar uma estratégia central para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir o impacto da doença nos sistemas de saúde.

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Tags:

Diabete tipo 2 estudo Saúde

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