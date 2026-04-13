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BRUTAL

Jovem é preso por matar e decepar dedo da mãe para acessar contas bancárias

Prisão em flagrante ocorreu durante o velório da vítima

Victoria Isabel
Por

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Policia CIvil do Estado de São Paulo
Policia CIvil do Estado de São Paulo -

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a própria mãe em Santa Maria da Serra, no interior de São Paulo. Segundo as investigações, ele teria cortado o dedo indicador da mão direita da vítima para conseguir desbloquear o celular dela e realizar transações bancárias. A prisão ocorreu durante o velório da mulher.

A vítima, de 53 anos, foi encontrada morta dentro de casa na manhã do último sábado, 11. Após o crime, o suspeito fugiu e chegou a publicar mensagens nas redes sociais afirmando que estaria em São Paulo (SP).

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A investigação foi conduzida pela Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, que iniciou diligências após o caso. No imóvel, a polícia encontrou sinais de arrombamento e objetos revirados. O celular da vítima não foi localizado.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima teve a falange do dedo indicador da mão direita decepada, o que indica, segundo os investigadores, “clara intenção de utilização para desbloqueio biométrico do aparelho e eventuais outras transações”. As informações são do g1.

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Imagens de câmeras de segurança mostram que um casal entrou na residência na sexta-feira, 10, por volta das 18h, e deixou o local às 22h38. Eles foram vistos saindo em um veículo Honda HR-V branco.

Após identificar a placa, a polícia constatou que o carro era um táxi, acionado para uma corrida por uma pessoa posteriormente identificada como o filho da vítima. O taxista deixou o casal na rodoviária de São Pedro (SP). Em seguida, eles seguiram viagem em um carro de aplicativo com destino à rodoviária de Piracicaba.

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