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TRAGÉDIA

Jogador morre após ser baleado na cabeça em ataque contra ônibus de time

Delegação do Berekum Chelsea foi surpreendida por criminosos armados

Victoria Isabel
Por

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Dominic Frimpong, do Berekum Chelsea
Dominic Frimpong, do Berekum Chelsea -

O jogador ganês Dominic Frimpong, de 20 anos, morreu após ser baleado na cabeça durante um ataque ao ônibus do Berekum Chelsea, na noite de domingo, em Gana, após uma partida do campeonato nacional.

A delegação retornava de um jogo contra o FC Samartex quando criminosos armados interceptaram o veículo na estrada entre Bibiani e Goaso e abriram fogo, em uma ação tratada como assalto.

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Frimpong foi socorrido em estado grave e levado a um hospital local, mas não resistiu. Considerado uma promessa do clube, ele havia marcado dois gols em 13 partidas na temporada.

Em nota, Berekum Chelsea relatou que homens encapuzados bloquearam a via e atiraram contra o ônibus. A Federação Ganesa de Futebol lamentou a morte, classificando-a como uma grande perda para o esporte no país, enquanto a polícia investiga o caso.

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“Homens mascarados, portando armas e fuzis de assalto, começaram a atirar contra o ônibus enquanto o motorista tentava dar ré. Jogadores e membros da comissão técnica fugiram para áreas de mata próximas em busca de proteção”, acrescentou a nota.

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