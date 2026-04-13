POLÍCIA
Filho é preso durante velório da mãe após matá-la para roubar dinheiro
Jovem decepou o dedo da mãe para acessar a conta bancária e realizar transferências
Um homem de 26 anos foi preso em flagrante durante o velório da própria mãe no último sábado, 11. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele matou a mulher e amputou o dedo para desbloquear o celular e transferir o dinheiro para as próprias contas.
Os oficiais abordaram o homem enquanto a família velava pela mulher no interior de São Paulo. Ele confessou o crime.
Junto do jovem, foram apreendidos objetos roubados da residência da mãe e dinheiro. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de São Pedro, onde o caso foi registrado como latrocínio e captura de procurado.
Corpo da mãe encontrado com sinais de violência
A vítima, uma mulher de 53 anos, foi encontrada morta dentro de casa com sinais de violência e sem um dos dedos da mão direita.
Uma equipe da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba iniciou a investigação e identificou um casal, que seria o filho da vítima e uma outra mulher, entrando e saindo da residência na noite anterior.
A dupla ainda foi vista pegando um táxi até a rodoviária de São Pedro, onde solicitou um motorista por aplicativo para irem até Piracicaba.
Eles ficaram hospedados em um hotel até a manhã do sábado, 11, quando voltaram à rodoviária e pegaram um ônibus com destino a Campinas.
De acordo com a PC, ainda no sábado, 11, o suspeito notou que a morte da mãe, que era servidora municipal, estava repercutindo nas redes sociais.
Com isso, ele teria realizado postagens dizendo que não tinha muitas informações do ocorrido e mentiu que estaria em São Paulo a caminho de Santa Maria da Serra.
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