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JÚRI

Mãe Bernadete: julgamento entra no 2º dia com expectativa de condenação

Acusação reforça tese de homicídio qualificado e aposta em resposta da Justiça

Victoria Isabel
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Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023
Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023 -

O julgamento dos acusados pela morte da ialorixá e líder quilombola Mãe Bernadete entra no segundo dia nesta terça-feira, 14, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, cercado por forte expectativa de condenação. A sessão será retomada às 8h, após horas de debates na segunda-feira, 13, quando tiveram início os trabalhos do júri.

Logo no primeiro dia, o Ministério Público da Bahia deixou clara a linha de acusação que será sustentada diante do Conselho de Sentença. OO promotor de Justiça Raimundo Moinhos, responsável pela acusação, detalhou os fundamentos que serão sustentados diante dos jurados e reforçou a confiança na condenação dos réus: motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito.

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Em outro trecho da manifestação, o promotor reforçou a tese da acusação contra os dois réus e destacou o que chamou de consistência do conjunto probatório reunido ao longo da investigação e da instrução processual.

Réus e acusações

São julgados Arielson da Conceição Santos, apontado como executor do crime, e Marílio dos Santos, identificado como mandante. Marílio está foragido e é representado no processo por advogado constituído.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, ambos respondem por homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito. Arielson também responde por crime de roubo.

Outros três denunciados pelo MP baiano ainda não têm data definida para julgamento.

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Relembre o crime

Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023, na comunidade de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ela foi executada dentro da própria casa com 25 disparos, na presença de três netos.

Reconhecida como uma das principais lideranças quilombolas da Bahia, ela atuava na defesa do território e contra a presença do tráfico de drogas na região. As investigações apontam que essa atuação pode ter motivado o crime.

A brutalidade da execução gerou comoção nacional e transformou o julgamento em um símbolo da cobrança por justiça e proteção a defensores de direitos humanos.

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