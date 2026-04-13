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VIOLÊNCIA

Gêmeas são agredidas e torturadas na Região Metropolitana de Salvador

Principal linha de investigação aponta que as irmãs foram submetidas a um processo conhecido como “Tribunal do Crime”

Gustavo Nascimento
Por

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27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) da Polícia Civil
27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) da Polícia Civil -

A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) da Polícia Civil da Bahia investiga um caso de tortura contra duas irmãs gêmeasno bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a corporação, as jovens foram abordadas ao sair de uma unidade de saúde e agredidas por homens no domingo, 12.

A principal linha de investigação aponta que as irmãs foram submetidas a um processo conhecido como “Tribunal do Crime”. As duas não eram moradoras da região.

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A Polícia Militar foi chamada para a ocorrência e confirmou que as jovens foram vítimas de múltiplas agressões e mutilações dos dedos das mãos. As irmãs foram encaminhadas para uma unidade de saúde, onde permanecem internadas em estado grave.

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Nenhum suspeito foi localizado ou preso até a última edição desta reportagem. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.

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Tags:

Lauro de Freitas Polícia violência

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