Gêmeas são agredidas e torturadas na Região Metropolitana de Salvador

Siga o A TARDE no Google

27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) da Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil da Bahia

A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) da Polícia Civil da Bahia investiga um caso de tortura contra duas irmãs gêmeasno bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a corporação, as jovens foram abordadas ao sair de uma unidade de saúde e agredidas por homens no domingo, 12.

A principal linha de investigação aponta que as irmãs foram submetidas a um processo conhecido como “Tribunal do Crime”. As duas não eram moradoras da região.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Militar foi chamada para a ocorrência e confirmou que as jovens foram vítimas de múltiplas agressões e mutilações dos dedos das mãos. As irmãs foram encaminhadas para uma unidade de saúde, onde permanecem internadas em estado grave.

Nenhum suspeito foi localizado ou preso até a última edição desta reportagem. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.