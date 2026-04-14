Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
Júri acontece no Fórum Ruy Barbosa

RETA FINAL

Caso Mãe Bernadete: entenda como será o dia decisivo no julgamento

Segundo dia do júri é marcado por debates finais

Júri acontece no Fórum Ruy Barbosa - Foto Olga Leiria / Ag. A TARDE

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Luiza Nascimento e Victoria Isabel
Por Luiza Nascimento e Victoria Isabel
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon

Quase três anos após o assassinato brutal da líder quilombola Mãe Bernadete, crime que chocou a Bahia e repercutiu em todo o país, o caso pode ter um desfecho nesta terça-feira, 14, com o segundo dia do julgamento dos acusados, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Após um primeiro dia marcado por depoimentos intensos, a expectativa é de que o veredito seja anunciado ainda hoje.

Saiba como vai funcionar o julgamento

De acordo com o promotor de Justiça Raimundo Moinhos, em entrevista ao portal A TARDE, a etapa de instrução foi concluída no primeiro dia, quando foram ouvidas testemunhas indicadas pela acusação e pela defesa, além do interrogatório de um dos réus.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Neste segundo dia, o julgamento entra na fase de debates em plenário. Nessa etapa:

  • O Ministério Público apresenta suas alegações finais, com tempo de até 2 horas e 30 minutos;
  • Em seguida, a defesa tem o mesmo tempo para expor seus argumentos;
  • Caso necessário, pode haver réplica e tréplica, também com até 2 horas cada.

“Hoje é a finalização dos debates em plenário. É o momento em que acusação e defesa apresentam suas razões ao conselho de sentença”, explicou o promotor.

Imagem ilustrativa da imagem Caso Mãe Bernadete: entenda como será o dia decisivo no julgamento
| Foto: Luiza Nascimento

Com isso, a sessão pode se estender por até 9 ou 10 horas, a depender da utilização de todo o tempo pelas partes.

Condenação dos acusados

Ele reforçou ainda a confiança na condenação dos acusados, destacando que o conjunto de provas reunido ao longo da investigação é robusto e consistente.

“A prova produzida e o provador é contundente, não se baseia só em provas testemunhais, mas sim em provas periciais. Foram mais de 20 medidas cautelares solicitadas, requeridas ao juízo e toda prova inclina para a responsabilidade dos meus acusados de hoje”, afirmou.

Expectativa da família

Para o filho da vítima, Jurandir Wellington, o julgamento representa a chance de responsabilização por um crime que classificou como brutal.

“A expectativa é que se faça justiça. Minha mãe, uma senhora de 72 anos, foi assassinada de forma covarde”, disse.

Ele detalhou a violência do crime e cobrou punição exemplar. “Foram 25 tiros, sendo 12 no rosto e 13 no tórax. Espero que sejam condenados com a pena máxima por esse crime brutal”, afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Caso Mãe Bernadete: entenda como será o dia decisivo no julgamento
| Foto: Luiza Nascimento

Jurandir também criticou a linha adotada pela defesa após a confissão de um dos acusados. “Dizer que foi dar um susto em minha mãe? Esse susto foi 25 tiros, imagine se ele fosse com a intenção de matar, daria 50 ou 100 tiros então?”, questionou.

Acompanhamento internacional

A diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, acompanha o julgamento desde o primeiro dia e destacou o peso simbólico do caso.

“A expectativa é que a Bahia e o Brasil deem um passo na interrupção desse ciclo de impunidade”, afirmou.

Segundo Jurema, o julgamento é acompanhado internacionalmente. “O mundo está de olho. A gente quer dizer que o movimento de direitos humanos está acompanhando e espera uma resposta consistente da Justiça”, pontuou.

Leia Também:

Caso Mãe Bernadete: entenda como será o dia decisivo no julgamento
Mãe Bernadete: julgamento entra no 2º dia com expectativa de condenação
“Expectativa de justiça”: MP prevê condenação de acusados por morte de Mãe Bernadete

Ela também destacou que o caso não é isolado. “Estamos falando de uma mulher que lutava por território, por direitos garantidos na Constituição e por justiça para o próprio filho assassinado anos antes. Isso precisa mudar”, concluiu.

Imagem ilustrativa da imagem Caso Mãe Bernadete: entenda como será o dia decisivo no julgamento
| Foto: Luiza Nascimento

Réus e acusações

São julgados Arielson da Conceição Santos, apontado como executor do crime, e Marílio dos Santos, identificado como mandante. Marílio está foragido e é representado no processo por advogado constituído.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, ambos respondem por homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito. Arielson também responde por crime de roubo.

Outros três denunciados pelo MP baiano ainda não têm data definida para julgamento.

Relembre o crime

Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023, na comunidade de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ela foi executada dentro da própria casa com 25 disparos, na presença de três netos.

Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023
Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023 | Foto: Reprodução

Reconhecida como uma das principais lideranças quilombolas da Bahia, ela atuava na defesa do território e contra a presença do tráfico de drogas na região. As investigações apontam que essa atuação pode ter motivado o crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia julgamento justiça mãe bernadete

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Júri acontece no Fórum Ruy Barbosa
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Júri acontece no Fórum Ruy Barbosa
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Júri acontece no Fórum Ruy Barbosa
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

Júri acontece no Fórum Ruy Barbosa
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

x