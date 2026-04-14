Pai de santo é assassinado a facadas dentro de casa na Bahia

Josiel Oliveira Bomfim - Foto: Reprodução

Um pai de santo de 29 anos foi assassinado a facadas dentro da própria residência na divisa entre os bairros Cruzeiro e Petrópolis, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite desta segunda-feira, 13. O ialorixá foi identificado como Josiel Oliveira Bomfim.

Ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que guarnições da 77ª CIPM foram acionadas, para averiguar a informação e, ao chegarem ao local, constataram o fato.

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Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo. Rondas e buscas foram realizadas a fim de identificar suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. Também não há informações sobre motivação do crime.

Segundo relatos registrados pela Polícia Civil, homens armados invadiram o local e golpearam a vítima, que morreu na hora. A corporação investiga as circunstâncias do ocorrido.

Outro caso envolvendo liderança religiosa: julgamento do assassinato de Mãe Bernadete acontece nesta terça-feira

Outro caso de assassinato a líder religioso ocorrido na Bahia, e de grande repercussão, foi o de Mãe Bernadete, ialorixá morta em agosto de 2023. O segundo dia do julgamento ocorre nesta terça-feira, 14, com previsão de decisão para a mesma data.

De acordo com o promotor de Justiça Raimundo Moinhos, em entrevista ao portal A TARDE, a etapa de instrução foi concluída no primeiro dia, quando foram ouvidas testemunhas indicadas pela acusação e pela defesa, além do interrogatório de um dos réus.

Neste segundo dia, o julgamento entra na fase de debates em plenário. Nessa etapa: