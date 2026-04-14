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POLÍCIA

Idosa é sequestrada por homens armados em bairro nobre de Salvador

Sequestro aconteceu em área de alto padrão de Salvador e causa preocupação entre moradores

Luan Julião
Por

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Diligências estão em andamento para localizar os envolvidos no crime
Diligências estão em andamento para localizar os envolvidos no crime -

Uma idosa de 71 anos foi vítima de um sequestro na manhã da última segunda-feira, 13, no bairro da Graça, em Salvador. A mulher, que mora na região, foi abordada por dois homens armados e obrigada a entrar em um veículo.

Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, os suspeitos, que estavam com facas, colocaram a vítima em um carro de cor branca e circularam por ruas do próprio bairro antes de liberá-la. A idosa foi deixada na Rua da Paz, também na Graça, e não sofreu ferimentos físicos.

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Apesar da ação criminosa, nenhum pertence foi levado, o que ainda levanta questionamentos sobre a motivação do crime.

Investigação em andamento

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), inicialmente como crime de ameaça. Segundo o órgão, diligências estão em curso para identificar e localizar os envolvidos.

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A polícia confirmou que a vítima foi liberada sem ferimentos físicos após ser obrigada a entrar no veículo e levada por um curto período.

O bairro da Graça, onde o caso ocorreu, é considerado uma das áreas de alto padrão de Salvador, o que torna a ocorrência ainda mais incomum e preocupante para moradores da região.

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