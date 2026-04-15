Mulher comparsa do suspeito de roubo no metrô de Salvador é presa

Jovem presa por roubo no metrô - Foto: Reprodução

A mulher que compõe o casal investigado por roubo no metrô de Salvador em dezembro, foi presa nesta terça-feira, 14. A jovem, de 21 anos, foi capturada no município Nazaré das Farinhas, no Recôncavo Baiano.

O homem foi preso em 20 de março. Já a mulher, localizada durante a Operação Trilho Seguro, deflagrada pela Polícia Civil, após diligências conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR.

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Ela foi encaminhada para uma unidade policial e após o cumprimento da ordem judicial também de prisão preventiva, realizou exames de corpo de delito e segue custodiada à disposição do Poder Judiciário.



Relembre o caso

O casal é investigado por roubar o celular de uma mulher no metrô de Salvador em dezembro, utilizando uma arma de fogo, em 29 de dezembro de 2025.

A CCR Metrô Bahia enviou um posicionamento para o portal A TARDE, através de nota. Confira a íntegra:

"O Metrô Bahia destaca que atua de forma integrada com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia e com a Polícia Civil da Bahia, cuja investigação célere e eficiente, somada ao compartilhamento de informações e imagens do metrô, foi fundamental para o desfecho do referido caso.

A Concessionária acrescenta que o sistema metroviário é monitorado por mais de 2 mil câmeras, e rondas estratégicas são realizadas pelos Agentes de Atendimento e Segurança.

A empresa reafirma seu compromisso com a segurança dos clientes e colaboradores, reforçando a importância da cooperação permanente entre concessionária e autoridades para garantir um transporte cada vez mais seguro para a população."

Prisão do homem

O outro investigado foi capturado por equipes da DRFR, no dia 20 de março, no município de Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) quando foi cumprido um mandado de prisão preventiva foi cumprido na ocasião.

O suspeito foi apresentado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.