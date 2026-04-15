TRÁFICO
Mulher é flagrada com cerca de 70kg de cocaína em Feira de Santana
Ação da PM resultou ainda na apreensão de arma e equipamentos do tráfico
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Uma mulher foi presa por equipes da Polícia Militar com cerca de 70kg de cocaína na cidade de Feira de Santana. A prisão aconteceu na noite de terça-feira, 14, durante uma operação realizada no bairro Mangabeira, a partir de informações sobre a possível atuação de tráfico de drogas na localidade.
Além da cocaína, os policiais encontraram materiais utilizados para o preparo e distribuição da droga. Entre os itens apreendidos estão duas balanças de precisão, uma seladora, peneiras e bacias para mistura da cocaína, embalagens para armazenamento, além de três aparelhos celulares.
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Durante a ação, também foi localizada uma arma de fogo do tipo carabina de pressão calibre 5.5. A suspeita e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), no Complexo Policial Investigador Bandeira, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.
*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana
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