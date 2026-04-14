Morre jornalista Antônio José Larangeira, ex-chefe da sucursal de A TARDE

Siga o A TARDE no Google

Antônio José Larangeira, ex-chefe da sucursal de A TARDE - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jornalista ex-chefe da sucursal do jornal A TARDE, Antônio José Larangeira morreu, na manhã desta terça-feira, 14, aos 81 anos no hospital Emec em Feira de Santana, após um longo período de enfermidades.

Ele dedicou mais de 60 anos à comunicação na Bahia, com atuação marcante em Feira de Santana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem era Antônio José Larangeira?

O jornalista Antônio José Larangeira nasceu em 11 de janeiro de 1945, em Santo Amaro da Purificação. Formado em administração, iniciou sua carreira como bancário, mas migrou para o jornalismo.

Ele construiu uma parte importante de sua carreira no jornal A TARDE onde foi chefe da sucursal de Feira de Santana e colunista por 32 anos.

Atualmente, ele trabalhava para o Jornal Tribuna da Bahia, desenvolvendo atividade ao longo dos últimos 15 anos e até a atualidade.

Trajetória profissional

Durante a trajetória profissional, Antônio desenvolveu o projeto para a rede aberta de televisão como apresentador do programa ‘Interior, Gente e Notícias’, transmitido pela TV Itapoan.

Na sequência, atuou durante cinco anos no primeiro programa de entrevistas da TV Subaé, retransmissora para Feira de Santana e região da Rede Globo.

Além da Bahia, o jornalista também atuou no Rio de Janeiro desenvolvendo atividades no ‘O Jornal’ e, depois, no Diário de Notícias. Após isso, ele ingressou no Diário de S.Paulo.