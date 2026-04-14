Vereador afirma que contaminação em São Tomé é por cobre e nitrato

O vereador Orlando Palhinha (UNIÃO) falou sobre a situação - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

O vereador Orlando Palhinha (UNIÃO) fez nessa segunda, 13, um duro pronunciamento no plenário da Câmara Municipal de Salvador sobre a contaminação da praia de São Tomé de Paripe. Para ele, está claro que o problema foi causado por materiais como cobre e nitrato, que eram transportados pela Gerdau, proprietária do Terminal que operava até o início de 2022.

“Sou morador da região e logo que apareceu a contaminação eu fui um dos primeiros a pedir o fechamento do terminal. Mas fui visitar o Terminal Itapuã junto com outros vereadores e pude constatar que o material encontrado na praia não tem nada a ver com que a operação atual da empresa. Ela transporta adubo e a contaminação é por cobre e nitrato”, disse o vereador.

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Palhinha esclareceu que a Gerdau operava o terminal até 2022 transportando os mesmos minerais que foram encontrados na praia agora. E que, ao transferir a operação para a atual empresa, fez uma série de melhorias no terminal, como a pavimentação completa e a cobertura na esteira que faz o desembarque dos produtos dos navios. “Mas o problema ficou ali debaixo da terra, e agora veio a aparecer.”, afirmou.

Palhinha se referiu a um outro problema econômico causado pelo fechamento do terminal e que pode prejudicar a agricultura baiana. “Com o terminal fechado, pode faltar fertilizantes para a plantio da safra de grãos e de outros produtos do Oeste Baiano, já que 70% do adubo vem desse terminal. Por isso é preciso que os órgãos competentes tomem logo as providências necessárias para possibilitar a reabertura do terminal”, concluiu.