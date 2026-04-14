Advogado do Extremo Sul baiano pretende disputar vaga na Câmara dos Deputados

Jota Batista - Foto: Bahia 40 graus

O advogado e ex-vice-prefeito de Eunápolis, Dr. Jota Batista, como é conhecido, oficializou sua filiação ao PSDB. Batista já ocupou cargos de vereador, vice-prefeito e procurador municipal, comandou o escritório Alves e Souza Advogados - com forte atuação no direito eleitoral, além de atuar na Rádio FM Vida de Eunápolis, onde apresenta o programa “Café com Direitos”, uma das maiores audiências da região.

Mesmo após se afastar das disputas eleitorais diretas, manteve forte influência nos bastidores, tendo papel fundamental na articulação política que levou diversos nomes ao poder no município de Eunápolis. Sua esposa, Arilma Rodrigues, foi eleita e reeleita como uma das vereadoras mais votadas da cidade, na última eleição, com 1.447 votos. Arilma ocupa atualmente a vice-presidência da Câmara Municipal de Eunápolis.

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Jota Batista também já disputou vaga para a Assembleia Legislativa da Bahia, em 2006, quando obteve 8.435 votos. Em 2022, mesmo disputando diretamente com a atual deputada estadual Claudia Oliveira (PSD), alcançou quase 6.000 votos.

Tudo indica que também atuará como um dos coordenadores no Extremo Sul da Bahia, do candidato à presidência Ronaldo Caiado.

Sua filiação ao PSDB, a convite do presidente estadual do partido, deputado federal Adolfo Viana, é vista como um forte indicativo de que poderá voltar ao cenário eleitoral em outubro deste ano, na disputa por uma vaga de deputado federal e em dobradinha com a deputada estadual Claudia Oliveira, que hoje é sua aliada e integra, junto com o marido, Robério Oliveira, o PSD, partido pelo qual Ronaldo Caiado disputará a presidência da república. Apesar da possibilidade de dobradinha, A Tarde apurou que Robério e Claudia caminham no grupo de Jerônimo e Lula.

Região marcada por conflitos

O sul e extremo Sul da Bahia serão locais onde as campanhas dos pré-candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Flávio Bolsonaro (PL) pretendem combater o MST e mirar na defesa de agricultores e da indústria de celulose, bastante vitimada por invasão armada em terras produtivas.

Desde o início do governo Lula, a indústria de celulose tem sido vitimada por ataques e invasões na plantação de eucalipto. Em março de 2023, a Justiça determinou que o MST desocupasse duas propriedades rurais da Suzano, uma no município de Mucuri e outra em Teixeira de Freitas, quando o movimento mobilizou 1,5 mil pessoas.

No ano passado, uma série de ocupações em áreas da empresa Suzano reacendeu um antigo embate no meio rural brasileiro: o conflito entre o MST e o setor de florestas plantadas, especialmente o cultivo de eucalipto. Em ação ocorrida em março de 2025, integrantes da “Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra” invadiram terras da empresa em Aracruz, no Espírito Santo. Antes disso, o movimento já havia promovido ações semelhantes no sul e extremo sul da Bahia.

| Foto: Divulgação Coletivo de Comunicação do MST-BA

Já em agosto de 2025, mais de 340 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) invadiram a Estação de Zootecnia do Extremo Sul da Bahia, localizada às margens da BR-101, em Itabela. À época, o MST afirmou que a ocupação era pacífica e tinha como objetivo reivindicar a paralisação de um acordo entre o movimento e diversos órgãos federais. O local, que pertence a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), e é administrado pelo governo federal, já havia sido ocupado em 2022 e em2024.

Estação de Zootecnia do Extremo Sul da Bahia invadida pelo MST. | Foto: Reprodução/MST

É justamente nessa área marcada por conflitos e invasões perpetradas pelo MST, bem como em regiões de invasões de terras por indígenas, como Porto Seguro, Ilhéus e Buerarema, que Jota Batista promete forte atuação. “Vamos com força na defesa de pequenos e médios agricultores não só do sul e extremo sul baiano, mas também do oeste da Bahia, onde já percebemos as barbaridades cometidas contra a classe produtiva do estado”, afirmou.