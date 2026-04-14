OPORTUNIDADE
Empresa abre inscrições para estágio com bolsas de R$ 2 mil na Bahia
Previsão é de que os candidatos aprovados sejam contratados na segunda quinzena de junho
Empresa de produção de celulose solúvel, a Bracell está com inscrições abertas para o programa de estágio de nível superior em cidades da Bahia, voltado para estudantes de cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
Para participar, é necessário ter previsão de conclusão da graduação entre julho de 2027 e julho de 2028, além de disponibilidade para atuar 30 horas semanais em regime presencial.
As candidaturas podem ser feitas até o dia 27 de abril através da internet.
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As vagas são para atuação nos municípios de:
- Camaçari
- Alagoinhas
- Inhambupe
A idade mínima exigida é de 18 anos.
O processo seletivo será dividido em etapas que incluem:
- Inscrição online
- Testes virtuais
- Dinâmica de grupo com equipes de Recursos Humanos e lideranças
- Entrevista final
A previsão é de que os candidatos aprovados sejam contratados na segunda quinzena de junho. O estágio terá duração de um a dois anos.
Bolso-auxílio
A bolsa-auxílio é de até R$ 2.200, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e acesso ao Wellhub.
Além disso, estão previstos benefícios de alimentação, com refeição no local ou vale-refeição, e transporte, que pode ser fretado ou vale-transporte, a depender da unidade de atuação.
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