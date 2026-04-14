Empresa abre inscrições para estágio com bolsas de R$ 2 mil na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Previsão é de que os candidatos aprovados sejam contratados na segunda quinzena de junho - Foto: Divulgação

Empresa de produção de celulose solúvel, a Bracell está com inscrições abertas para o programa de estágio de nível superior em cidades da Bahia, voltado para estudantes de cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.

Para participar, é necessário ter previsão de conclusão da graduação entre julho de 2027 e julho de 2028, além de disponibilidade para atuar 30 horas semanais em regime presencial.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As candidaturas podem ser feitas até o dia 27 de abril através da internet.

As vagas são para atuação nos municípios de:

Camaçari

Alagoinhas

Inhambupe

A idade mínima exigida é de 18 anos.

O processo seletivo será dividido em etapas que incluem:

Inscrição online

Testes virtuais

Dinâmica de grupo com equipes de Recursos Humanos e lideranças

Entrevista final

A previsão é de que os candidatos aprovados sejam contratados na segunda quinzena de junho. O estágio terá duração de um a dois anos.

Bolso-auxílio

A bolsa-auxílio é de até R$ 2.200, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e acesso ao Wellhub.

Além disso, estão previstos benefícios de alimentação, com refeição no local ou vale-refeição, e transporte, que pode ser fretado ou vale-transporte, a depender da unidade de atuação.