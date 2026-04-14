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OPORTUNIDADE

Empresa abre inscrições para estágio com bolsas de R$ 2 mil na Bahia

Previsão é de que os candidatos aprovados sejam contratados na segunda quinzena de junho

Edvaldo Sales
Por

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Previsão é de que os candidatos aprovados sejam contratados na segunda quinzena de junho
Previsão é de que os candidatos aprovados sejam contratados na segunda quinzena de junho -

Empresa de produção de celulose solúvel, a Bracell está com inscrições abertas para o programa de estágio de nível superior em cidades da Bahia, voltado para estudantes de cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.

Para participar, é necessário ter previsão de conclusão da graduação entre julho de 2027 e julho de 2028, além de disponibilidade para atuar 30 horas semanais em regime presencial.

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As candidaturas podem ser feitas até o dia 27 de abril através da internet.

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As vagas são para atuação nos municípios de:

  • Camaçari
  • Alagoinhas
  • Inhambupe

A idade mínima exigida é de 18 anos.

O processo seletivo será dividido em etapas que incluem:

  • Inscrição online
  • Testes virtuais
  • Dinâmica de grupo com equipes de Recursos Humanos e lideranças
  • Entrevista final

A previsão é de que os candidatos aprovados sejam contratados na segunda quinzena de junho. O estágio terá duração de um a dois anos.

Bolso-auxílio

A bolsa-auxílio é de até R$ 2.200, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e acesso ao Wellhub.

Além disso, estão previstos benefícios de alimentação, com refeição no local ou vale-refeição, e transporte, que pode ser fretado ou vale-transporte, a depender da unidade de atuação.

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Tags:

bracell estágio

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