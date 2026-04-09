Montadora abre inscrições para programa de estágio em Camaçari

Ao todo, são cerca de 50 vagas disponíveis - Foto: Ford/Divulgação

A montadora Ford Motor Company está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026 e oferece oportunidades para estudantes que desejam atuar na unidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, além de vagas em São Paulo e Tatuí (SP). Ao todo, são cerca de 50 vagas disponíveis.

As oportunidades são voltadas para estudantes das áreas de Engenharia, Tecnologia e Humanas, com atuação em setores como Desenvolvimento do Produto, Finanças, Tecnologia da Informação, Comunicação, Recursos Humanos, Pós-Vendas, Marketing e Jurídico.

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Na Bahia, os selecionados irão atuar no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da empresa, localizado em Camaçari, considerado uma das principais unidades estratégicas da Ford no país. Segundo a montadora, o Brasil integra atualmente o grupo dos nove centros globais de desenvolvimento de produto da companhia e reúne mais de 1.500 engenheiros e especialistas entre as unidades baiana e paulista.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem estar matriculados entre o segundo e o penúltimo ano da graduação em instituições reconhecidas pelo MEC, além de ter disponibilidade para cumprir ao menos um ano de contrato. Os aprovados iniciarão as atividades a partir de julho de 2026.

As inscrições seguem abertas até o dia 1º de maio, por meiodo site da empresa.

Além da bolsa estágio, a empresa oferece benefícios como day-off no aniversário, Cartão Flash para alimentação e mobilidade, acesso a academia por meio do TotalPass e telemedicina.