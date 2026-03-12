OPORTUNIDADE
Bahia tem quase 700 vagas de estágio com bolsas de até R$ 5 mil
Vagas contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos, graduação e pós-graduação
Por Edvaldo Sales
A Bahia tem 656 vagas abertas para estágio e bolsas de inovação distribuídas em diversas regiões do estado. As oportunidades são oferecidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
As vagas contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos, graduação e pós-graduação, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 5 mil, dependendo da vaga e do nível de formação.
Salvador e RMS
Em Salvador e Região Metropolitana são 237 vagas para áreas como:
- Comunicação
- Psicologia
- Técnico em Edificações
- Pedagogia
- Administração
- Arquitetura
- Matemática
- Multimídia
- Técnico em Mecatrônica
- Design
- Engenharia Química
- Marketing
- Gastronomia
- Direito
- Letras/Inglês
- Engenharia Mecânica
- Ciências Contábeis
- Engenharia de Produção
- Engenharia Civil
- Enfermagem
- Logística
- Nutrição
- Biologia
- Biomedicina
- Engenharia Ambiental
- Educação Física
- Tecnologia da Informação
- Recursos Humanos
- entre outras
As oportunidades estão distribuídas nas cidades de Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho e Mata de São João, com bolsas que variam entre R$ 550 e R$ 1.800.
Região Norte
Na unidade de Juazeiro, são 45 vagas de estágio para estudantes de:
- Técnico em Administração
- Técnico em Eletrotécnica
- Ensino Médio
- Educação Física
- Administração
- Marketing
- Pedagogia
- Ciências Contábeis
- Serviço Social
- Enfermagem
As vagas estão disponíveis nas cidades de Andorinha, Irecê, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Petrolina, Seabra e Senhor do Bonfim, com bolsas entre R$ 500 e R$ 1.880,60.
Região Sul
Já no sul da Bahia, o IEL disponibiliza 130 vagas para áreas como:
- Administração
- Logística
- Direito
- Ciências Contábeis
- Educação Física
- Marketing e Mídias Digitais
- Pedagogia
- Enfermagem
- Biomedicina
- Psicologia
- Além de vagas para ensino médio e cursos técnicos em:
- Administração
- Eletromecânica
- Logística e Segurança do Trabalho
As oportunidades estão nas cidades de Eunápolis, Itamaraju, Valença, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, com bolsas entre R$ 550 e R$ 1.621.
Região Central
Na unidade de Feira de Santana, são 65 vagas para áreas como:
- Administrativa
- Atendimento
- Comercial
- Comunicação
- Contábil
- Educação
- Eletrotécnica
- Enfermagem
- Engenharia Civil
- Farmácia
- Laboratório
- Logística
- Manutenção
- Produção
- Segurança do Trabalho
- Sistemas de Informação
- Vendas
As vagas estão distribuídas entre Cruz das Almas, Feira de Santana, Nazaré das Farinhas e Santo Estevão, com bolsas entre R$ 450 e R$ 1.621.
Região Sudoeste
A unidade de Vitória da Conquista concentra 123 oportunidades para estudantes de:
- Administração
- Contabilidade
- Psicologia
- Economia
- Pedagogia
- Matemática
- Letras
- Artes
- Design Gráfico
- Marketing
- Comunicação Social
- Direito
- Engenharia Civil
- Engenharia Elétrica
- Enfermagem
- Medicina Veterinária
- Arquitetura e Urbanismo
Além de cursos tecnológicos e técnicos em:
- Administração
- Vendas
- Marketing
- Gestão Comercial
- Informática
- Saúde Bucal
- Eletromecânica
Também há vagas para ensino médio e EJA.
As oportunidades estão em Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Caculé e Brumado, com bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1.860.
Região Oeste
No oeste do estado, a unidade de Barreiras oferece 42 vagas para áreas como:
- Administração
- Pedagogia
- Ciências Contábeis
- Educação Física
- Economia
- Logística
- Gestão Comercial
- Recursos Humanos
- Letras
- Secretariado
- Ciências da Natureza
- Matemática
- Agronomia
- Enfermagem
- Engenharia Agrícola
- Engenharia de Produção
- Engenharia Civil
- Arquitetura
- Biomedicina
- Geografia
- História
- Segurança do Trabalho
As oportunidades estão nas cidades de Santa Maria da Vitória, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, com bolsas entre R$ 450 e R$ 1.575.
Bolsas
Além das vagas de estágio, o programa IEL Inova Talentos disponibiliza 14 bolsas para projetos de inovação nas áreas de Engenharia e Tecnologia. As oportunidades são para atuação em Salvador, Camaçari, São Paulo ou em formato 100% remoto, com bolsas que variam de R$ 2.500 a R$ 5.000.
Os interessados podem conferir os requisitos de cada oportunidade e realizar a inscrição por meio do portal do IEL Bahia.
