Bahia tem quase 700 vagas de estágio com bolsas de até R$ 5 mil

Vagas contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos, graduação e pós-graduação - Foto: Divulgação

A Bahia tem 656 vagas abertas para estágio e bolsas de inovação distribuídas em diversas regiões do estado. As oportunidades são oferecidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

As vagas contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos, graduação e pós-graduação, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 5 mil, dependendo da vaga e do nível de formação.

Salvador e RMS

Em Salvador e Região Metropolitana são 237 vagas para áreas como:

Comunicação

Psicologia

Técnico em Edificações

Pedagogia

Administração

Arquitetura

Matemática

Multimídia

Técnico em Mecatrônica

Design

Engenharia Química

Marketing

Gastronomia

Direito

Letras/Inglês

Engenharia Mecânica

Ciências Contábeis

Engenharia de Produção

Engenharia Civil

Enfermagem

Logística

Nutrição

Biologia

Biomedicina

Engenharia Ambiental

Educação Física

Tecnologia da Informação

Recursos Humanos

entre outras

As oportunidades estão distribuídas nas cidades de Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho e Mata de São João, com bolsas que variam entre R$ 550 e R$ 1.800.

Região Norte

Na unidade de Juazeiro, são 45 vagas de estágio para estudantes de:

Técnico em Administração

Técnico em Eletrotécnica

Ensino Médio

Educação Física

Administração

Marketing

Pedagogia

Ciências Contábeis

Serviço Social

Enfermagem

As vagas estão disponíveis nas cidades de Andorinha, Irecê, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Petrolina, Seabra e Senhor do Bonfim, com bolsas entre R$ 500 e R$ 1.880,60.

Região Sul

Já no sul da Bahia, o IEL disponibiliza 130 vagas para áreas como:

Administração

Logística

Direito

Ciências Contábeis

Educação Física

Marketing e Mídias Digitais

Pedagogia

Enfermagem

Biomedicina

Psicologia

Além de vagas para ensino médio e cursos técnicos em:

Administração

Eletromecânica

Logística e Segurança do Trabalho

As oportunidades estão nas cidades de Eunápolis, Itamaraju, Valença, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, com bolsas entre R$ 550 e R$ 1.621.

Região Central

Na unidade de Feira de Santana, são 65 vagas para áreas como:

Administrativa

Atendimento

Comercial

Comunicação

Contábil

Educação

Eletrotécnica

Enfermagem

Engenharia Civil

Farmácia

Laboratório

Logística

Manutenção

Produção

Segurança do Trabalho

Sistemas de Informação

Vendas

As vagas estão distribuídas entre Cruz das Almas, Feira de Santana, Nazaré das Farinhas e Santo Estevão, com bolsas entre R$ 450 e R$ 1.621.

Região Sudoeste

A unidade de Vitória da Conquista concentra 123 oportunidades para estudantes de:

Administração

Contabilidade

Psicologia

Economia

Pedagogia

Matemática

Letras

Artes

Design Gráfico

Marketing

Comunicação Social

Direito

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Enfermagem

Medicina Veterinária

Arquitetura e Urbanismo

Além de cursos tecnológicos e técnicos em:

Administração

Vendas

Marketing

Gestão Comercial

Informática

Saúde Bucal

Eletromecânica

Também há vagas para ensino médio e EJA.

As oportunidades estão em Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Caculé e Brumado, com bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1.860.

Região Oeste

No oeste do estado, a unidade de Barreiras oferece 42 vagas para áreas como:

Administração

Pedagogia

Ciências Contábeis

Educação Física

Economia

Logística

Gestão Comercial

Recursos Humanos

Letras

Secretariado

Ciências da Natureza

Matemática

Agronomia

Enfermagem

Engenharia Agrícola

Engenharia de Produção

Engenharia Civil

Arquitetura

Biomedicina

Geografia

História

Segurança do Trabalho

As oportunidades estão nas cidades de Santa Maria da Vitória, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, com bolsas entre R$ 450 e R$ 1.575.

Bolsas

Além das vagas de estágio, o programa IEL Inova Talentos disponibiliza 14 bolsas para projetos de inovação nas áreas de Engenharia e Tecnologia. As oportunidades são para atuação em Salvador, Camaçari, São Paulo ou em formato 100% remoto, com bolsas que variam de R$ 2.500 a R$ 5.000.

Os interessados podem conferir os requisitos de cada oportunidade e realizar a inscrição por meio do portal do IEL Bahia.