OPORTUNIDADE

Bahia tem quase 700 vagas de estágio com bolsas de até R$ 5 mil

Vagas contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos, graduação e pós-graduação

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/03/2026 - 8:08 h | Atualizada em 12/03/2026 - 8:59

Vagas contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos, graduação e pós-graduação
A Bahia tem 656 vagas abertas para estágio e bolsas de inovação distribuídas em diversas regiões do estado. As oportunidades são oferecidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

As vagas contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos, graduação e pós-graduação, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 5 mil, dependendo da vaga e do nível de formação.

Salvador e RMS

Em Salvador e Região Metropolitana são 237 vagas para áreas como:

  • Comunicação
  • Psicologia
  • Técnico em Edificações
  • Pedagogia
  • Administração
  • Arquitetura
  • Matemática
  • Multimídia
  • Técnico em Mecatrônica
  • Design
  • Engenharia Química
  • Marketing
  • Gastronomia
  • Direito
  • Letras/Inglês
  • Engenharia Mecânica
  • Ciências Contábeis
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Civil
  • Enfermagem
  • Logística
  • Nutrição
  • Biologia
  • Biomedicina
  • Engenharia Ambiental
  • Educação Física
  • Tecnologia da Informação
  • Recursos Humanos
  • entre outras

As oportunidades estão distribuídas nas cidades de Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho e Mata de São João, com bolsas que variam entre R$ 550 e R$ 1.800.

Região Norte

Na unidade de Juazeiro, são 45 vagas de estágio para estudantes de:

  • Técnico em Administração
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Ensino Médio
  • Educação Física
  • Administração
  • Marketing
  • Pedagogia
  • Ciências Contábeis
  • Serviço Social
  • Enfermagem

As vagas estão disponíveis nas cidades de Andorinha, Irecê, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Petrolina, Seabra e Senhor do Bonfim, com bolsas entre R$ 500 e R$ 1.880,60.

Região Sul

Já no sul da Bahia, o IEL disponibiliza 130 vagas para áreas como:

  • Administração
  • Logística
  • Direito
  • Ciências Contábeis
  • Educação Física
  • Marketing e Mídias Digitais
  • Pedagogia
  • Enfermagem
  • Biomedicina
  • Psicologia
  • Além de vagas para ensino médio e cursos técnicos em:
  • Administração
  • Eletromecânica
  • Logística e Segurança do Trabalho

As oportunidades estão nas cidades de Eunápolis, Itamaraju, Valença, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, com bolsas entre R$ 550 e R$ 1.621.

Região Central

Na unidade de Feira de Santana, são 65 vagas para áreas como:

  • Administrativa
  • Atendimento
  • Comercial
  • Comunicação
  • Contábil
  • Educação
  • Eletrotécnica
  • Enfermagem
  • Engenharia Civil
  • Farmácia
  • Laboratório
  • Logística
  • Manutenção
  • Produção
  • Segurança do Trabalho
  • Sistemas de Informação
  • Vendas

As vagas estão distribuídas entre Cruz das Almas, Feira de Santana, Nazaré das Farinhas e Santo Estevão, com bolsas entre R$ 450 e R$ 1.621.

Região Sudoeste

A unidade de Vitória da Conquista concentra 123 oportunidades para estudantes de:

  • Administração
  • Contabilidade
  • Psicologia
  • Economia
  • Pedagogia
  • Matemática
  • Letras
  • Artes
  • Design Gráfico
  • Marketing
  • Comunicação Social
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Engenharia Elétrica
  • Enfermagem
  • Medicina Veterinária
  • Arquitetura e Urbanismo

Além de cursos tecnológicos e técnicos em:

  • Administração
  • Vendas
  • Marketing
  • Gestão Comercial
  • Informática
  • Saúde Bucal
  • Eletromecânica

Também há vagas para ensino médio e EJA.

As oportunidades estão em Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Caculé e Brumado, com bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1.860.

Região Oeste

No oeste do estado, a unidade de Barreiras oferece 42 vagas para áreas como:

  • Administração
  • Pedagogia
  • Ciências Contábeis
  • Educação Física
  • Economia
  • Logística
  • Gestão Comercial
  • Recursos Humanos
  • Letras
  • Secretariado
  • Ciências da Natureza
  • Matemática
  • Agronomia
  • Enfermagem
  • Engenharia Agrícola
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Civil
  • Arquitetura
  • Biomedicina
  • Geografia
  • História
  • Segurança do Trabalho

As oportunidades estão nas cidades de Santa Maria da Vitória, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, com bolsas entre R$ 450 e R$ 1.575.

Bolsas

Além das vagas de estágio, o programa IEL Inova Talentos disponibiliza 14 bolsas para projetos de inovação nas áreas de Engenharia e Tecnologia. As oportunidades são para atuação em Salvador, Camaçari, São Paulo ou em formato 100% remoto, com bolsas que variam de R$ 2.500 a R$ 5.000.

Os interessados podem conferir os requisitos de cada oportunidade e realizar a inscrição por meio do portal do IEL Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

