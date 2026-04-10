BAHIA
PGE-BA abre inscrições para programa de estágio com bolsa de R$ 1,3 mil
Candidatos devem estar matriculados regularmente em curso de pós-graduação
Por Victoria Isabel
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A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) abriu inscrições para o novo processo seletivo do Programa de Estágio de Pós-Graduação, com vagas imediatas e formação de cadastro reserva para atuação em diferentes áreas da instituição.
Podem participar candidatos que possuam diploma de nível superior e estejam matriculados regularmente em curso de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
Os aprovados terão direito a bolsa mensal de R$ 1.300 e poderão atuar por até um ano no programa, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.
O processo seletivo contará com prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório.
Locais de prova
As avaliações serão aplicadas em Salvador e em cidades do interior baiano:
- Feira de Santana
- Vitória da Conquista
- Juazeiro
- Barreiras
- Teixeira de Freitas
- Ilhéus
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Áreas contempladas
O programa abrange oportunidades em diversas áreas estratégicas, entre elas:
- Direito
- Gestão Pública com ênfase em Gestão Jurídica
- Administração
- Ciências Contábeis
- Economia
- Comunicação Social
- Tecnologia da Informação
Reserva de vagas
O edital prevê políticas de inclusão com reserva de vagas para:
- Pessoas com deficiência
- Candidatos negros
- Candidatos indígenas
- Pessoas em situação de hipossuficiência econômica
Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), banca responsável pela seleção, ou pelo portal oficial da PGE-BA.
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