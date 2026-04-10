PGE-BA abre inscrições para programa de estágio com bolsa de R$ 1,3 mil

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Procuradoria Geral do Estado da Bahia - Foto: Thuane Maria | GOV BA

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) abriu inscrições para o novo processo seletivo do Programa de Estágio de Pós-Graduação, com vagas imediatas e formação de cadastro reserva para atuação em diferentes áreas da instituição.

Podem participar candidatos que possuam diploma de nível superior e estejam matriculados regularmente em curso de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

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Os aprovados terão direito a bolsa mensal de R$ 1.300 e poderão atuar por até um ano no programa, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

O processo seletivo contará com prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Locais de prova

As avaliações serão aplicadas em Salvador e em cidades do interior baiano:

Feira de Santana

Vitória da Conquista

Juazeiro

Barreiras

Teixeira de Freitas

Ilhéus

Áreas contempladas

O programa abrange oportunidades em diversas áreas estratégicas, entre elas:

Direito

Gestão Pública com ênfase em Gestão Jurídica

Administração

Ciências Contábeis

Economia

Comunicação Social

Tecnologia da Informação

Reserva de vagas

O edital prevê políticas de inclusão com reserva de vagas para:

Pessoas com deficiência

Candidatos negros

Candidatos indígenas

Pessoas em situação de hipossuficiência econômica

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), banca responsável pela seleção, ou pelo portal oficial da PGE-BA.