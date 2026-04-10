Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

PGE-BA abre inscrições para programa de estágio com bolsa de R$ 1,3 mil

Candidatos devem estar matriculados regularmente em curso de pós-graduação

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/04/2026 - 9:42 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Procuradoria Geral do Estado da Bahia
Procuradoria Geral do Estado da Bahia -

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) abriu inscrições para o novo processo seletivo do Programa de Estágio de Pós-Graduação, com vagas imediatas e formação de cadastro reserva para atuação em diferentes áreas da instituição.

Podem participar candidatos que possuam diploma de nível superior e estejam matriculados regularmente em curso de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os aprovados terão direito a bolsa mensal de R$ 1.300 e poderão atuar por até um ano no programa, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

O processo seletivo contará com prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. 

Locais de prova

As avaliações serão aplicadas em Salvador e em cidades do interior baiano:

  • Feira de Santana
  • Vitória da Conquista
  • Juazeiro
  • Barreiras
  • Teixeira de Freitas
  • Ilhéus

Leia Também:

Baianos defendem fim da cota de gênero e criação de reserva de vagas
Construtora anuncia mutirões com vagas de emprego em Salvador e RMS
Concursos em abril abrem 2,5 mil vagas com salários de até R$ 39,5 mil

Áreas contempladas

O programa abrange oportunidades em diversas áreas estratégicas, entre elas:

  • Direito
  • Gestão Pública com ênfase em Gestão Jurídica
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Economia
  • Comunicação Social
  • Tecnologia da Informação

Reserva de vagas

O edital prevê políticas de inclusão com reserva de vagas para:

  • Pessoas com deficiência
  • Candidatos negros
  • Candidatos indígenas
  • Pessoas em situação de hipossuficiência econômica

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), banca responsável pela seleção, ou pelo portal oficial da PGE-BA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estágio inscrições PGE-BA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Procuradoria Geral do Estado da Bahia
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Procuradoria Geral do Estado da Bahia
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Procuradoria Geral do Estado da Bahia
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Procuradoria Geral do Estado da Bahia
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

x