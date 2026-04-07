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SALVADOR

Construtora anuncia mutirões com vagas de emprego em Salvador e RMS

Ações acontecem na sexta-feira, 10, e segunda, 13

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/04/2026 - 8:32 h

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Construtora anuncia vagas de emprego
Construtora anuncia vagas de emprego -

A Construtora Tenda anunciou dois mutirões de emprego em Salvador e na Região Metropolitana. As ações acontecem nos próximos dias, com oportunidades voltadas para atuação em obras. Ao todo, serão ofertadas mais de 12 vagas.

As ações acontecem em datas e locais diferentes, conforme as funções disponíveis. As oportunidades são para os cargos de montador de fôrma de alumínio, ajudante de montagem de fôrma de alumínio (parede de concreto), ajudante de pedreiro e ajudante-prático de pedreiro, voltados a profissionais interessados em atuar nas etapas de estrutura e acabamento.

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O primeiro mutirão está marcado para o dia 10 de abril, às 8h, na obra Morada das Estações, situada na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Nesta etapa, serão atendidos candidatos interessados nas vagas de montador de fôrma de alumínio e ajudante de montagem.

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Já o segundo mutirão será realizado no dia 13 de abril, também às 8h, na obra Encanto Piatã, localizada na Rua Colina das Esmeraldas, nº 163, no bairro de Piatã, na capital baiana. Nesse dia, as oportunidades são para ajudante de pedreiro e ajudante-prático de pedreiro.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local indicado na data correspondente à vaga desejada, levando currículo impresso. No atendimento, os candidatos devem procurar o recrutador Everton Neves.

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