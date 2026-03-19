OPORTUNIDADE
Ambev abre 163 vagas para estágio em 2026; saiba como se inscrever
Inscrições para o ciclo 2026 estão abertas para estudantes de diversas áreas; processo prioriza inovação tecnológica e visão de negócio.
Por Jair Mendonça Jr
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A companhia de bebidas Ambev anunciou a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio 2026. Ao todo, a empresa disponibiliza 163 vagas para estudantes de graduação em diversas regiões do Brasil. O cronograma de captação de currículos segue aberto até o dia 13 de abril.
Diferente de edições anteriores, o programa atual segmenta os candidatos em três frentes principais de atuação, com foco em diferentes competências técnicas e operacionais:
- Mundo business (35 vagas): voltado para as áreas comerciais, marketing, finanças e gestão.
- Mundo supply (22 vagas): focado na cadeia de suprimentos, logística, produção fabril e operações de distribuição.
- Mundo tech (4 vagas): destinado ao desenvolvimento de soluções digitais, análise de dados e implementação de inteligência artificial.
Critérios e estrutura do programa
De acordo com o comunicado oficial da companhia, o programa busca estudantes que demonstrem perfil analítico e capacidade de resolução de problemas práticos. A trilha de aprendizado inclui o uso de ferramentas de automação e soluções digitais aplicadas à eficiência do negócio.
Os selecionados terão acesso a uma estrutura de mentoria com executivos e participação na "League", uma organização interna de estagiários que promove o desenvolvimento de projetos de impacto real na operação da empresa.
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Histórico de atração
A abertura das vagas ocorre em um momento de alta competitividade no mercado de estágios. Em 2025, a Ambev figurou em rankings de atratividade para jovens talentos, ocupando a 1ª posição na pesquisa do Movimento Empresa Júnior e a 4ª colocação no levantamento realizado pela Cia de Talentos.
Para ampliar o alcance do recrutamento, a empresa realizou mais de mil iniciativas de conexão em universidades brasileiras no último ano, incluindo feiras de carreira e workshops técnicos.
Vagas para Salvador, Camaçari e Feira de Santana
- Mundo business (Salvador e Feira de Santana): focado na operação comercial e logística de distribuição. Salvador abriga Centros de Distribuição Direta (CDD) que gerenciam marcas como Skol, Brahma e Guaraná Antarctica na capital.
- Mundo supply (Camaçari e Feira de Santana): Ambev possui uma de suas principais plantas industriais no Polo Industrial de Camaçari (Região Metropolitana de Salvador), onde são produzidos cervejas e refrigerantes. Esta unidade é um dos principais destinos para estagiários da área de engenharia, produção e qualidade (Supply).
Mais informações
- Evento: programa de estágio Ambev 2026
- Período de inscrição: 18 de março a 13 de abril de 2026
- Total de vagas: 163 (distribuídas nacionalmente)
- Link para candidatura: Plataforma de Seleção Ambev
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